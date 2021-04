Burgdorf

Nach der Sanierung der Immenser Straße im Süden ist jetzt die Ausfallstraße Richtung Norden an der Reihe: Die Straße Vor dem Celler Tor wird schon bald zur Großbaustelle. Noch bevor es gegenüber der Polizeiinspektion und der Keksfabrik Parlasca mit den geplanten IGS- und Förderschulneubauten losgeht, will die Stadt die Straße so herrichten lassen, dass sie den erwarteten Schülerverkehr aufnehmen kann.

Auf der Straße Vor dem Celler Tor sind zurzeit täglich 7000 Fahrzeuge unterwegs. Die Stadt rechnet mit einem erheblich erhöhten Verkehrsaufkommen, sobald die IGS 2024 ihren Betrieb in der Nordstadt aufnimmt. Mit der Planung des Straßenumbaus hat die Stadt das Ingenieurbüro SHP aus Hannover beauftragt. In einer technisch völlig missglückten Videokonferenz versuchte SHP-Geschäftsführer Christian Adams in der jüngsten Sitzung des Ratsausschusses für Verkehrsangelegenheiten, den Kommunalpolitikern das mehr als 1,5 Millionen teure Straßenumbauvorhaben zu erläutern.

Zubringer zur B188 wird vor Schule deutlich breiter

Zwei Bauabschnitte sind geplant. Zwischen Sorgenser Mühle und Wasserwerksweg bei der Polizei will die Stadt die Zubringerstraße zur Bundesstraße 188 deutlich verbreitern lassen. Die Fahrspuren, deren Breite sich jeweils mit 3,25 Metern an den Erfordernissen von Bussen orientiert, soll in Zukunft ein drei Meter breiter, multifunktionaler Mittelstreifen trennen. Dieser Mittelstreifen dient stellenweise als Insel, damit Schüler zu Fuß und auf dem Fahrrad sicher über die Straße gelangen. An anderer Stelle schafft er den Platz für Abbiegespuren, etwa zum Schulparkplatz mit 75 Stellplätzen im Norden und zu den Bushaltestellen vor der Schule.

In Höhe der Polizei an der Einmündung des Wasserwerkweges soll eine Bedarfsampel dafür sorgen, dass Schüler künftig sicher über die Straße Vor dem Celler Tor kommen. Quelle: Joachim Dege

Radfahrer erhalten in dem Straßenabschnitt zwei komfortable, 2,35 Meter breite Fahrradstreifen auf jeder Straßenseite. Der Gehweg auf der Seite zur IGS wird ebenfalls verbreitert, und zwar auf drei Meter. Drei Überquerungsmöglichkeiten will die Stadt schaffen: in Höhe der Bushaltestellen, am Fahrradparkplatz im Süden des Schulgeländes sowie im Bereich der Einmündung des Wasserwerkweges, wo obendrein eine Bedarfsampel installiert werden soll. Fahrradfahrer aus der Weststadt sollen die Schule über die Bahnbrücke am Schwimmbad, den Nassen Berg, die Blücherstraße und den Wasserwerksweg erreichen.

Darüber hinaus prüft die Stadt aktuell, wie sich Fahrradstraßen Richtung Innenstadt und Bahnhof anlegen lassen, und zwar noch vor Inbetriebnahme der Schule. Dazu ist es laut Verkehrsplaner Adams notwendig, die Straße Vor dem Celler Tor Richtung Innenstadt weiter auszubauen. Vorher soll aber erst noch der Zufahrtsweg zum Flüchtlingswohnheim so ertüchtigt werden, dass er als Zufahrtsstraße für den von der Region geplanten Neubau der Förderschule am Wasserwerk dienen kann. Das kostet voraussichtlich weitere 300.000 Euro. Und auch die Feuerwehr soll eine zweite Zufahrt erhalten.

Fünf Gelenkbusse halten künftig direkt vor der Schule

Weichen müssen die bisherigen Bushaltestellen der Regiobuslinie 926. Die Busse sollen in Zukunft direkt vor der IGS halten. Um das Schulbusaufkommen bewältigen zu können, halten die Planer dort fünf Haltestellen für Gelenkbusse für erforderlich. Zwischen den Haltestellen und der Fahrbahn ist eine großzügige Verkehrsinsel vorgesehen.

Laut Tiefbauamtschef Rainer Herbst bleibt die Keksfabrik Parlasca während der Bauarbeiten erreichbar. Vom Land erhofft sich die Stadt erhebliche Fördermittel. Ein Antrag sei gestellt, eine Zusage aber noch nicht erfolgt. Bis Ende April brauche die Stadt nun vom Rat grünes Licht für den geplanten Straßenumbau. Sonst bestehe das Risiko, dass das IGS-Neubauvorhaben in Verzug gerät, betonte Herbst.

Von Joachim Dege