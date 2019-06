Burgdorf

Bei einem Streit in einer Gaststätte in der Klaukengasse in Burgdorfs Altstadt ist ein 33-jähriger Mann aus Burgdorf am Sonnabend um 2.40 Uhr verletzt worden. Ein 27-Jähriger, ebenfalls aus Burgdorf, hatte ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen, dabei brachen die Schneidezähne des 33-Jährigen ab. Der Mann wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Warum die beiden Männer in Streit geraten waren, konnte die Polizei am Sonntag noch nicht sagen. Die Ermittlungen laufen.

Von Anette Wulf-Dettmer