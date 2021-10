Burgdorf

Zwei 29 und ein 32 Jahre alte Männer sind in der Nacht zum Sonntag gegen 2.20 Uhr in einer Bar an der Schmiedestraße derart heftig in Streit geraten, dass es zu wechselseitigen Verletzungen kam. Nach Darstellung der Polizei setzten die Streithähne Bierflaschen und Gläser ein, um sich damit gegenseitig auf den Kopf zu schlagen. Die Folge waren Platzwunden. Einer der Kontrahenten erlitt zudem eine Schnittwunde im Gesicht. Aus welchem Grund die Männer aneinandergeraten waren, hat die Polizei noch nicht ermitteln können. Nur so viel: Beide seien zwar alkoholisiert, aber nicht volltrunken gewesen. Die Ermittlungen dauern an.

Von Joachim Dege