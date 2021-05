Burgdorf

Auf kurzzeitige Stromabschaltungen und Beeinträchtigungen am Gehweg der Liebermannstraße müssen sich Anwohner von Mittwoch, 12. Mai, bis Mittwoch, 9. Juni, einstellen. In diesem Zeitraum tauscht Avacon im Auftrag der Stadtwerke Burgdorf eine Trafostation aus den 1950-er Jahren aus. Diese wird nach Aussage von Avacon-Sprecherin Michaela Fiedler durch eine moderne, deutlich kleinere Anlage, ersetzt. „Dadurch wird die Versorgungssicherheit in der Stadt erhöht“, teilt Fiedler mit.

Während der Bauarbeiten ist im Bereich der Baustelle der Gehweg gesperrt und in unmittelbarer Nähe ein Parkverbot eingerichtet. „Es kann vereinzelt zu Stromabschaltungen einiger anliegender Häuser kommen“, heißt es in der Ankündigung. Diese werden allerdings nur wenige Stunden dauern und die Anlieger werden im Voraus rechtzeitig informiert.

Von Antje Bismark