Burgdorf

Bei der Fahrt in einem Autoscooter auf dem Burgdorfer Oktobermarkt hat ein Besucher am Sonnabendabend so schwere Verletzungen erlitten, dass er zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Er verletzte sich bei einem Stromschlag in dem Fahrgeschäft, wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen bestätigte. Bereits am Freitagabend gab es einen Stromschlag, der drei Leichtverletzte forderte. „Sie mussten nicht in einer Klinik behandelt werden“, sagte der Sprecher.

Nach Aussage von Burgdorfs Ortsbrandmeister Florian Bethmann erhielt die Feuerwehr am Freitag gegen 20 Uhr eine erste Alarmierung, sie erkundeten das Fahrgeschäft wegen eines technischen Defekts und sicherten die Anlage. „Es lag ganz klar ein Fehler bei der Elektrik vor“, sagte der Polizeisprecher und fügte hinzu, diese soll während des Sonnabends behoben worden sein. Deshalb konnten die Oktobermarkt-Besucher, die nach einem verregneten Auftakt am Freitag dann den Sonnabend bei trockenem Wetter genossen, auch wieder Platz in den Autoscootern nehmen.

Autoscooter am Sonntag außer Betrieb

Gegen 19,40 Uhr gab es dann den nächsten Stromschlag, erneut wurde die Feuerwehr alarmiert, die das Fahrgeschäft sicherte. Dieses Mal kam der Verletzte ins Krankenhaus, ob seine Verletzungen schwerer waren als bei den Opfern am Freitag konnte die Polizei bislang noch nicht sagen. Die Ermittlungen dauern nach Angaben des Sprechers noch an, der Autoscooter startet an diesem Sonntag nicht mehr: „Der Fehler ist noch nicht gefunden, jetzt ist das Fahrgeschäft stillgelegt“, sagte der Beamte und fügte hinzu, dass nun ein zertifizierter Fachbetrieb die Prüfung übernehmen werde.

Von Antje Bismark