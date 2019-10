Burgdorf

Bei der Polizei Burgdorf laufen auch nach dem Abbau des Autoscooters die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung zusammen: An dem Fahrgeschäft hatten am Freitag und Sonnabend drei 13 Jahre alte Besucher und ein 50 Jahre alter Mitarbeiter einen Stromschlag erlitten, deshalb blieb die Attraktion des Oktobermarktes ebenso wie die anderen Karussells auf dem Spittaplatz am Sonntag komplett geschlossen.

Bereits ab Mittag hatten die Betreiber ihre Fahrgeschäfte dann abgebaut – die Scooter, technischen Anlagen und Leitungen befinden sich damit nicht mehr in der Stadt. „Es gilt aber das Tatortprinzip“, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Aus diesem Grund sind die Burgdorfer Polizeibeamten verantwortlich für die technische Untersuchung und die Befragung der Opfer. Eines der Kinder hatte am Sonnabend in eine Klinik eingeliefert werden müssen, es befindet sich inzwischen auf dem Weg der Besserung und hat das Krankenhaus nach Informationen dieser Zeitung bereits verlassen können.

Gutachter soll Ursache des technischen Defekts ermitteln

Das Kind werde nun ebenso wie die beiden anderen verletzten 13-Jährigen noch einmal von der Polizei vernommen, um den Ablauf zu erfahren, sagte der Sprecher. Am Sonntag hatte Uwe Schwellnus, Vater eines der Kinder, die am Freitagabend einen Stromschlag erlitten hatten, kritisiert, dass die Beamten zunächst keine Daten der Betroffenen erfasst hätten. Nach Aussage eines Polizeisprechers seien sehr wohl alle relevanten Informationen aufgenommen worden, unter anderem bei dem Einsatz am Autoscooter.

Wie lange die Ermittlungen dauern werden, könne derzeit niemand sagen, hieß es am Montag bei der Polizei. Noch stehe die technische Untersuchung aus, die unter anderem Aufschluss darüber geben soll, ob der starke Regen am Freitag den technischen Defekt und damit die Stromschläge ausgelöst haben könnte. „Am Sonnabend hat es nicht geregnet, trotzdem gab es wieder einen Schlag“, sagte der Polizeisprecher, der nun mit seinen Kollegen auf das Gutachten wartet.

