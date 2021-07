Burgdorf

Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) und Bauamtschef Andreas Fischer bleiben bei ihrer Einschätzung, dass eine Sanierung der Sporthalle an der Grünewaldstraße teurer sei als ein Neubau – ungeachtet des von der Politik aufgegebenen Prüfauftrags. Dass die Sanierung teurer ist, hatten zuvor schon vom Rat beauftragte Fachleute der Stadt in einem Gutachten bescheinigt. Die Baupolitiker des Rates folgten dennoch der SPD, die eine Sanierung der Halle fordert. Sie beauftragten die Stadt darzustellen, was eine Sanierung kostet und setzten einen Neubaubeschluss bis auf Weiteres aus.

22 Millionen Euro würde die Stadt aufwenden müssen, wenn sie nicht nur die Pausewang-Schule, sondern auch die Sporthalle nebenan von einem Totalunternehmer neu bauen und die alten Gebäude abreißen ließe. Die neue Halle mit zwei Feldern hätte keine Tribüne mehr, stünde nurmehr für den Schulsport und den Trainingsbetrieb der TSV-Handballer zur Verfügung. Die TSV müsse mit ihrem Spielbetrieb umziehen in die geplante IGS-Großsporthalle.

SPD will Halle sanieren und Lehrschwimmbecken reaktivieren

Geht es nach der SPD, soll die Halle stehen bleiben und in Schuss gebracht werden. Auch das aus Kostengründen stillgelegte Lehrschwimmbecken will die SPD reaktivieren. Die Verwaltung warnt: Das könnte zu Verzögerungen führen und die Stadt teuer zu stehen kommen.

Den Hallenboden an der Grünewaldstraße hat die Stadt gerade erst erneuern lassen. Quelle: Joachim Dege

Laut Bauamtschef Fischer hat die Halle großen Sanierungsbedarf. Demnach sei das Dach zu erneuern. Danach müsse der Boden wohl ein zweites Mal hergerichtet werden. In den Umkleiden sei der Estrich marode. Auch Belüftung und Elektrik bedürften der Erneuerung. Für das Lehrschwimmbecken müsste ein Fachplaner hinzuzogen werden – ganz abgesehen von den hohen Betriebskosten.

Bis eine Sanierung durchgeplant und die zu erwartenden Kosten belastbar seien, ziehe Zeit ins Land. Sollten sich die Kosten später als unbezahlbar hoch herausstellen, sei der Zug abgefahren für den Neubau in einem Rutsch mit der Grundschule – oder aber der Grundschulneubau verzögere sich ebenfalls, argumentiert das Rathaus. Die Vereine gewännen nichts. Auch die jetzige Halle habe nur zwei Felder. Alles das will die Verwaltung jetzt den Kommunalpolitiker noch einmal ausführlich vortragen. Eine Entscheidung vor der Sommerpause sei nun aber nicht mehr möglich, bedauerte Pollehn.

Von Joachim Dege