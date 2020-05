Burgdorf

Der Pfingstgottesdienst der St.-Pankratius-Gemeinde am Sonntag, 31. Mai, 10 Uhr, steht sowohl thematisch als auch gestalterisch im Zeichen der Corona-Krise. Superintendentin Sabine Preuschoff stellt ihre Predigt unter die Überschrift „Leben in Veränderung. Was bleibt?“. Ein Zeichen für die Veränderung in der jüngsten Zeit ist auch der Ort des Gottesdienstes. Auf der Fläche zwischen Gemeinde- und Pfarrhaus an der Lippoldstraße werden Stühle für die Gottesdienstbesucher aufgestellt.

Damit die aktuellen Hygienevorgaben eingehalten werden, sind die Besucher aufgefordert, mit Mund-Nasen-Schutz zu kommen. „Sie können auch gern eigene Sitzmöglichkeiten mitbringen“, erklärt Preuschoff. Die Besucher dürfen zwar nicht singen, doch ganz auf Musik wird nicht verzichtet. Einzelne Bläser des Posaunenchors sowie Gesangseinlagen werden die Pfingstfeier begleiten, kündigt die Superintendentin an.

Anzeige

Weitere HAZ+ Artikel

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Anette Wulf-Dettmer