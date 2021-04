Burgdorf

Langeweile in den Ferien? Das kommt uns nicht in die Tüte, dachte sich die Turnsparte der TSV Burgdorf und stellte daher eine Oster-Rallye auf die Beine. Nicht nur Vereinsmitglieder können sich noch bis Ende der Ferien auf Spurensuche in Burgdorf begeben und am Ende sogar einen Schatz finden.

Zwar gönnte sich das frühlingshafte Wetter am Karfreitag eine Pause, doch trotz Wind und Temperaturen im einstelligen Bereich trat Dorothee Roth mit ihren Kindern Tammo (8), Levi (5) und Yuna (1) an, um die insgesamt 20 Stationen der Rallye nach und nach zu finden und die jeweiligen Aufgaben zu absolvieren. Zur Unterstützung war auch Margret Wenning dabei, die für ihre Enkel den Rallyeplan ausgedruckt und mitgebracht hatte. „Ich habe davon in einer Mail erfahren und den Kindern davon erzählt“, sagte Wenning, die selbst bei der TSV aktiv ist.

Hoppeln wie ein Hase und Rätsel lösen

Startpunkt ist die Geschäftsstelle des Vereins in der Straße Hannoversche Neustadt 15. Dort hängen die Pläne im Schaufenster – einer für Erwachsene, einer für Kinder. „Wir wollten ein Angebot mit Rätseln und Bewegung für alle machen“, erzählte Turnwartin Anja Borrmann. Deshalb stehen für die jüngeren Teilnehmer Aufgaben wie Hochspringen oder wie ein Hase Hoppeln auf dem Programm, während die Großen Kniebeugen machen oder Rechenaufgaben lösen müssen. Dazu kommt für beide Altersgruppen das Zählen von Ostereiern oder bestimmte Orte zu finden.

„Langweilig ist mir noch nicht“, erzählte Tammo, der mit seinen beiden Geschwistern trotz Corona immer etwas zu tun findet. Eine willkommene Abwechslung ist die Rallye für ihn dennoch, auch weil seine Fußballmannschaft bei der TSV gerade nicht trainieren kann. Einzig einige Online-Sportangebote fänden gerade statt, sagte Borrmann, die würden auch gut angenommen von den Mitgliedern. Über die Ferien machen jedoch auch die eine Pause, sodass Borrmann die Idee einer Rallye kam. Mit Unterstützung von weiteren TSVlern stellte sie die Route sowie vielfältige Aufgaben zusammen. Das kommt an: Vor allem am Mittwoch, als das Wetter sich von seiner besten Seite zeigte, seien im Minutentakt Rallyeteilnehmer am Ziel angelangt, sagte Borrmann.

Am Ende wartet der „Schatz“

Unter den einzelnen Stationen finden sich verschiedene Sportstätten des TSV. Tammo hat zu Hause „schon mal auf den Plan geluschert“, gab er zu. Daher wusste er schon etwa, welche Aufgaben ihn erwarten und war zuversichtlich, auch die rote Kiste zu finden. In der wartet am Ende der Rallye eine Kleinigkeit auf die Teilnehmer. Was sich darin wohl befindet? „Gummibärchen wären cool“, sagte Tammo vor dem Start.

Die Pläne für die Rallye können sich Abenteurer auf der Internetseite der TSV-Turnsparte herunterladen oder auch vom Schaufenster der Geschäftsstelle in der Hannoverschen Neustadt 15 abfotografieren.

Von Elena Everding