Burgdorf

Mit gezielten Sportangeboten umwirbt die Turnersparte der TSV Burgdorf Männer über 50 Jahren sowie Frauen und Männer jenseits ihres 65. Geburtstags. Für die Senioren bietet der Verein ein Alltagstraining in der Gruppe an, und zwar mittwochs von 15.30 bis 16.30 Uhr in der Sporthalle der Grundschule an der Hannoverschen Neustadt. Männer ab 50, die Lust haben auf ein abwechslungsreiches Programm mit Warmlaufen, leichter Gymnastik und Ballspielen wie Basketball, Prellball oder Fußball, erwartet Trainer Thomas Schnell freitags von 20 bis 21.45 Uhr in der Sporthalle des Gymnasiums am Berliner Ring. Wer nähere Informationen braucht, erreicht die TSV-Geschäftsstelle unter Telefon (05136) 6311.

Von Joachim Dege