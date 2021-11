Burgdorf

Eine Spendenaktion zugunsten der Burgdorfer Tafel starten die Martin-Luther-Kirchengemeinde Ehlershausen und die Neuapostolische Kirche ab dem ersten Advent, Sonntag, 28. November. Bis einschließlich Sonntag, 12. Dezember, nehmen die Organisatoren jeweils von 7 bis 19 Uhr in der Martin-Luther-Kirche die gespendeten Lebensmittel entgegen. Diese gehen im Anschluss an die Tafel, deren ehrenamtliche Helfer sie an die Bedürftigen verteilen.

Lebensmittel, Süßigkeiten und kleines Spielzeug

Denn deren Not ist nach Aussage von Diakonin Anja Schawohl wegen der Corona-Pandemie besonders groß. Die Familie können wegen der Regelungen zurzeit nur im 14-tägigen Wechsel Spenden bei der Tafel abholen und bedingt durch die Feiertage müssen sie über den Jahreswechsel sogar drei Wochen mit den Lebensmitteln der Tafel auskommen. „Gerade Familien mit Kindern leiden unter der Situation“, sagt Schawohl. Um ihnen trotzdem eine fröhliche Weihnachtszeit zu bescheren bitten die Kirchengemeinden um Unterstützung in Form von Lebensmitteln, Süßigkeiten und kleinem Spielzeug.

„Wir können als Spende alles gebrauchen, was sich länger hält“, sagt Schawohl. Dazu gehörten beispielsweise Tee und Kaffee, Würstchen oder Nudeln, Konserven mit Obst und Gemüse, aber auch Kekse oder Salzgebäck.

Von Antje Bismark