Burgdorf

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonnabend auf dem Schützenplatz ein Tandem so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit ist. Das Rad gehört einer 62 Jahre alten Frau, die es am Freitagabend gegen 17.45 Uhr auf dem Schützenplatz abstellte. Als sie es am Sonnabend holen wollte, war die Hinterachse gebrochen, und ein Ritzel fehlte. Die Polizei bittet mögliche Zeugen der Sachbeschädigung um Hinweise unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege