Otze

Zwei weitere Shows sollten auf die Premiere folgen: Der Sportverein Hertha Otze hatte im vergangenen März mit der Tanzshow „Around the World“ die Gäste erstmals musikalisch in ferne Länder gelockt. Für den 13. und 14. März 2020 hatten die Tanzgruppen der Gymnastikabteilung weitere Aufführungen geplant. Die Termine mussten aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Nun gibt das Team bekannt, dass sie ganz ausfallen. Die Show soll nicht mehr nachgeholt werden.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht und lange gehofft, es gebe noch eine Möglichkeit“, teilt Petra Jung für die Organisatoren am Freitag mit. Doch die Planungssicherheit fehle. „Wir wissen nicht, wann man eine solche Veranstaltung guten Gewissens überhaupt wieder stattfinden lassen kann.“ Unter den jetzigen Bedingungen – und insbesondere mit Blick auf die Einhaltung der Abstandsregeln – stelle das Vorhaben, die Show wieder auf die Bühne zu bringen, ein „großes bis unlösbares Problem“ dar, hieß es. Rund 80 Tänzerinnen und Tänzer des Sportvereins hatten bei der Erstaufführung mitgemacht.

Verein bietet Erstattung oder Umtausch an

Allen, die bereits Karten für die Shows hatten, bieten die Organisatoren nun mehrere Optionen zur Auswahl: Sie können den Eintrittspreis erstattet bekommen, die Karte gegen eine neue umtauschen – für die nächste Show, die alte Show in Form einer DVD erhalten – oder das bereits bezahlte Geld als eine Spende an den Verein betrachten. Wer mehrere Karten hat, kann unterschiedliche Optionen in Anspruch nehmen.

Das Team plane gedanklich schon die nächste Veranstaltung, gaben die Initiatoren bekannt. „Wir blicken nach vorn.“ Denn: „Nach der Show ist vor der Show!“

Von Cristina Marina