Burgdorf

Die Polizei sucht Zeugen eines Taschendiebstahls: Nach Aussage einer Polizeisprecherin hielt sich ein älterer Burgdorfer am Donnerstag gegen 11 Uhr in einem Discounter am Ostlandring auf und erledigte seine Einkäufe. Dabei rempelte ihn eine unbekannte Person im Bereich der Kühltruhen an und ging dann weiter – diesem Vorfall maß der Senior keine Bedeutung bei, bis er etwa eine Viertelstunde später bezahlen wollte und den Verlust seines Portemonnaies bemerkte.

Darin befanden sich sein Personalausweis, seine EC-Karte und ein zweistelliger Betrag an Bargeld. Die Geldbörse hatte der Mann in der Außentasche seiner Jacke verstaut. Der Bestohlene kann den Taschendieb nicht beschreiben.

Die Polizei bittet Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15 zu melden.

Von Antje Bismark