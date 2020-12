Burgdorf

Ausweis weg, EC-Karte und Gesundheitskarte weg sowie etliche Kundenkarten: Eine alte Frau stand am Donnerstagvormittag an der Kasse im E-Center an der Weserstraße und konnte ihren Einkauf nicht bezahlen, weil ihr Portemonnaie verschwunden war. Das hatte ihr ein Taschendieb während ihres Einkaufs im Laden gestohlen. Nach Darstellung der Polizei trug die Seniorin ihre braune Ledergeldböse in einer über die Schulter gehängten verschlossenen Handtasche bei sich, als sie im Zeitraum von 10 bis 11.30 Uhr ihre Einkäufe erledigte. Dass ihr jemand in die Tasche griff, bemerkte sie nicht.

Von jod