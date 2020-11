Burgdorf

Ein Portemonnaie mit Bargeld, EC-Karte und Personalausweis hat ein Taschendieb am Freitag zwischen 15.30 und 16 Uhr einer 83 Jahre alten Frau gestohlen: Der Täter öffnete nach Aussage eines Polizeisprecher den Reißverschluss eines Rucksacks, den die Seniorin beim Einkauf in einem Discounter am Ostlandring auf dem Rücken trug. Sie bemerkte den Diebstahl erst beim Bezahlen an der Kasse. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Deshalb hoffen die Ermittler auf Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind. Sie nehmen Hinweise unter Telefon (05136) 88 61 41 15 entgegen.

Von Antje Bismark