Burgdorf

In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte im Parkhaus an der Theodorstraße in Burgdorf die kompletten vier Räder von einem dort parkenden Pkw abgebaut und das Fahrzeug auf Steinen aufgebockt. Der Fahrer hatte seinen schwarzen Opel Adam am Mittwochabend im Parkhaus abgestellt. Den Diebstahl entdeckte er, als er am Donnerstagmorgen sein Auto holen wollte. Hinweise auf die Täter gibt es laut Polizei derzeit noch nicht.Deshalb die Bitte der Beamten: Wer Verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit diesem Diebstahl gemacht hat, kann sich bei der Polizei unter Telefon (05136) 8861-4115 melden.

Von Anette Wulf-Dettmer