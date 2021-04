Burgdorf

Hartnäckigkeit zahlt sich aus, wenn es darum geht, einen Impftermin zu bekommen. Diese Erfahrung hat Büroleiterin Susen Geppert vom Taxi- und Mietwagenunternehmen 2216 an der Bahnhofstraße gemacht. Wochenlang kämpfte sie darum, dass die Mitarbeiter des Fuhrunternehmens endlich ihre Impfdosis erhalten. Am Sonnabend war es dann so weit.

Geppert hatte sich von keiner Hotline und keinem Anmeldeportal im Internet abschrecken lassen und blieb anderthalb Monate dran, um einen Impftermin für die 41 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Unternehmens zu organisieren. Dann endlich kam die Zusage, dass ein mobiles Impfteam der Region die Belegschaft impfen werde.

Taxifahrer haben ein hohes Infektionsrisiko

Den Durchbruch habe sie mit einer E-Mail an das Land Niedersachsen geschafft, zeigt sich Geppert überzeugt. Sie schrieb: „Sie haben uns vergessen.“ Folgende Argumente seien aus ihrer Sicht wohl überzeugend gewesen:

Trotz der Hygienemaßnahmen seien Fahrpersonal und Fahrgäste einem besonderen Infektionsrisiko ausgesetzt. Die Kollegen hätten bei Kranken-, Dialyse- und Reha-Fahrten Nahkontakte mit schwer kranken Patientinnen und Patienten. Sie übernähmen zudem Transporte für die Lebenshilfe Peine-Burgdorf und für Pflegeheime, wo es in der Vergangenheit jeweils vermehrt Corona-Fälle gab. „Taxis sind sogar Teil der Impfstrategie. Wir haben täglich fünf bis zehn Fahrten zum Impfzentrum auf Kosten des Landes oder der Krankenkassen“, sagt Geppert. „Ich habe klargestellt, dass eine Impfbevorrechtigung meiner Kollegen das Risiko minimieren könnte.“ Zum Glück habe es im Unternehmen bisher keinen Corona-Fall gegeben.

Burgdorfer Unternehmen ist ein Einzelfall

Gepperts Erfolg scheint ein Einzelfall zu sein. Laut Regionssprecher Christoph Borschel würden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Taxiunternehmen in der Region Hannover aktuell nicht automatisch von den mobilen Teams geimpft. In der Impfverordnung des Bundes seien Taxiunternehmen nicht als prioritär zu impfende Berufsgruppen aufgeführt.

Am Sonnabend war es für das Burgdorfer Fuhrunternehmen dann aber so weit: Ein vierköpfiges Impfteam der Region Hannover fuhr vor und impfte 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Moderna-Impfstoff. Das Durchschnittsalter der Beschäftigten in dem Burgdorfer Betrieb liegt bei 35 Jahren.

Ärztin Ayse Bayraktar impfte zuerst den Chef des Unternehmens, Cetin Kizilyel, und anschließend Susen Geppert, die selbst auch Taxi fährt. „Wir wollen ein gutes Vorbild sein und zeigen, dass das Impfen gar nicht schlimm ist“, sagte der Taxiunternehmer. Nach sechs Wochen gibt es die zweite Dosis.

Impfung gibt den Fahrgästen mehr Sicherheit

Fahrerin Anja S. zeigte sich nach der Impfung sichtlich erleichtert. „Diese Impfung bedeutet mir viel. Sie gibt mir mehr Sicherheit. Wenn ich Fahrgästen beim Ein- und Aussteigen oder beim Gepäck geholfen habe, bin ich ihnen schon einmal nähergekommen. Ich will die Krankheit nicht unwissentlich weitergeben“, sagte sie. Ihr Kollege Jürgen Brennecke nannte die Impfung sogar eine Erlösung.

Nicht alle Mitarbeitenden hätten sich allerdings für eine Impfung entschieden, bedauerte Kizilyel. Auch eine Teststrategie habe sich im Unternehmen nicht durchsetzen lassen.

Von Sybille Heine