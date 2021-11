Burgdorf

Burgdorf soll aus dem Internet-Dornröschenschlaf erwachen. Dafür wollen die Deutsche Telekom und der Hänigser Anbieter FNOH-DSL Südheide GmbH sorgen. Beide Unternehmen haben angekündigt, dass sie nächstes Jahr in den Ausbau des Glasfasernetzes einsteigen und kräftig investieren wollen. Zuvor hatte schon HTP aus Hannover in Aussicht gestellt, dass es 2022 Glasfaseranschlüsse für die drei Dörfer Otze, Ramlingen und Ehlershausen legen lassen will.

Es ist der erklärte politische Wille des Rates, dass die Stadtverwaltung den Ausbau des Glasfasernetzes in Burgdorf als Voraussetzung für schnelleres Internet unterstützen und beschleunigen soll. Bürgermeister Armin Pollehn hat daher mit der Deutschen Telekom und der FNOH-DSL Südheide GmbH jetzt entsprechende Kooperationsverträge unterzeichnet. Die Stadt will so sicherstellen, dass möglichst viele Burgdorfer bald schneller durchs weltweite Datennetz surfen können. Die Firmen versprechen sich davon weniger Bürokratie bei den Genehmigungsverfahren.

Telekom investiert zweistelligen Millionenbetrag

Konkret sind die Pläne der Telekom. 1800 Glasfaseranschlüsse sollen es im nächsten Jahr sein, zunächst in der Innenstadt sowie im Hülptingser Wohnviertel östlich des Beerbuschwegs, kündigt Alexander Steinhof an, zuständig für Infrastruktur und Vertrieb. Das sei erst der Anfang. Im Folgejahr folgten weitere Quartiere. Die Ausbaukapazitäten könnten leicht aufs Doppelte der Anschlüsse hochgeschraubt werden. Die Ausbauplanung, in die die Telekom einen zweistelligen Millionenbetrag investieren werde, sei auf mehrere Jahre ausgelegt, sagt der Manager bei der Unterzeichnung des Kooperationsvertrags im Rathaus.

Auch in künftigen Neubaugebieten wolle die Telekom mit ihren Glasfaserleitungen vertreten sein: Nordwestlich der Weserstraße, wo die Stadt auf einer Fläche von 6,7 Hektar aktuell ein Neubaugebiet mit 250 Wohneinheiten plant, „machen wir auf jeden Fall auch“, lässt Steinhoff wissen. Noch in diesem Monat will die Telekom in der Innenstadt alle Hausbesitzer anschreiben und ihnen kostenlose Hausanschlüsse anbieten. Kostenpflichtig seien später nur die von Nutzern zu buchenden Datentarife. Möglich seien Übertragungsraten von bis zu 1000 Mbit/s.

Bürgermeister Armin Pollehn unterschreibt einen Kooperationsvertrag mit der Deutschen Telekom über den geplanten Ausbau des Glasfasernetzes in der Stadt. Quelle: Stadt Burgdorf

Der Baubeginn ist für Februar/März vorgesehen. Bautrupps zögen dann Straße für Straße durch die Innenstadt, um die Leitungen zu legen. „Morgens machen wir auf, abends wieder zu“, schildert Thomas Bartels, bei der Telekom Ansprechpartner für die Kommunen beim Glasfaserausbau, die Vorgehensweise. Die Stadt Burgdorf scheint er dabei vergessen zu haben. Die Stadtverwaltung bekommt vorerst kein schnelles Internet. Die Straße Vor dem Hannoverschen Tor nämlich, an der das Rathaus II mit der versammelten Stadtspitze, das Finanzamt als personalintensive Landesbehörde sowie die beiden Rathäuser IV und V liegen, lässt die Telekom bei ihren Ausbauplänen für die Innenstadt einstweilen links liegen. Eine Erklärung dafür hat die Telekom nicht parat.

Der Regionalanbieter FNOH aus Hänigsen, der Internet- und Telefonverträge in Hülptingsen via Telefonleitungen der Telekom anbietet, will in Burgdorf ebenfalls in den Glasfaserausbau investieren. Wo genau, kann oder will das Unternehmen noch nicht sagen. Wo FNOH Glasfaserleitungen verlegen lassen werde, hängt laut Geschäftsführung davon ab, wo sich die Mitbewerber engagieren.

FNOH strebt Zusammenarbeit mit Stadtwerken an

Als theoretisch mögliche Ausbaugebiete nennt Co-Geschäftsführer Marc Blechschmidt die Südstadt und die Weststadt. Für Ende November seien Gespräche mit den Stadtwerken anberaumt, um über eine mögliche Zusammenarbeit zu sprechen. Sollten die Stadtwerke einschlagen, sei ein gemeinsames Produkt denkbar: Strom, Gas, Wasser und Internet aus einer Hand.

Damit FNOH wirtschaftlich investieren könne, ist laut Blechschmidt eine Vorvermarktungsquote von 40 Prozent nötig. „Wir versprechen uns Wachstum. Das ist der Grund für die Ausdehnung unseres Geschäfts in Burgdorf“, ergänzt Co-Geschäftsführer Cord Homann. Anschlüsse von 1000 Mbit/s seien möglich. 300 Mbit/s seien aber wohl für die meisten Nutzer zurzeit völlig hinreichend. 500 Glasfaserkunden hat FNOH eigenen Angaben zufolge in den Landkreisen Celle und Gifhorn bereits gewonnen. Ausbaupläne verfolgt das Unternehmen außer in Burgdorf aktuell auch in Uetze und Hänigsen. „Bis zu 5000 Anschlüsse im Jahr können wir schaffen“, sagt Blechschmidt.

Von Joachim Dege