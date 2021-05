Burgdorf

Der Tennis-Club Grün-Gelb in Burgdorfs Südstadt versucht aktuell, neue Mitglieder für seinen weißen Sport zu begeistern. Zu diesem Zweck bietet der Verein zum Beginn der Freiluftsaison kostenlos Trainingsstunden an. Voraussetzung ist eine vorherige Anmeldung bei Trainerin Heike Andree unter Telefon (0160) 3067263. Die Termine für das Probetraining auf dem Vereinsgelände an der Scharlemannstraße sind jeweils vormittags an den Sonnabenden, 8., 15., 22. und 29. Mai sowie 5. und 12. Juni.

Von Joachim Dege