Für insgesamt 137.000 Euro lässt der Tennisclub der TSV Burgdorf im nächsten Jahr drei seiner acht Plätze sanieren – und hofft dabei auf finanzielle Unterstützung durch die Region und die Stadt. „Aber“, sagt Vereinschef Dagobert Strecker, „wir werden sicherlich auch einen Kredit aufnehmen müssen.“ Eine Alternative zur Sanierung indes sehe er nicht.

Denn die jüngere Plätze stammen aus den Siebzigerjahren. Wann die älteren Plätze, die nun eine Frischekur erhalten sollen, entstanden sind, vermag Strecker nicht mehr zu sagen: „Das ist einfach schon zu lange her“, sagt er und nennt gleich mehrere Gründe für die geplante Sanierung. Nach Regen seien die Flächen nicht mehr bespielbar, die Verletzungsgefahr für die Sportler wachse mit zunehmenden Unebenheiten im Boden, und bislang gebe es keine Anlage für Menschen mit einem Handicap.

Ein Platz eignet sich künftig für Rollstuhlfahrer

Deshalb erhalten alle Plätze als Untergrund eine wasserdurchlässige Schicht, zwei von ihnen bekommen eine Oberfläche aus Sand. Den dritten will der Tennisplatz mit einem Gummigranulatbelag bestücken, der Rollstuhlfahrern das Tennisspiel ermöglicht. „Das haben wir uns bereits in Godshorn und Rethen angeschaut, dort waren die Vereine sehr zufrieden damit“, sagt der Vereinschef. Nach dessen Angaben trainieren etwa 400 Mitglieder, davon 130 Kinder und Jugendliche, auf der Anlage.

Er gehe davon aus, dass der Regionssportbund ein Drittel der Kosten übernehme. Eine Absage bekommt der Verein indes von der Burgdorfer Kommunalpolitik: Deren Vertreter hatten im jüngsten Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport abgelehnt, weitere 30 Prozent aus dem städtischen Etat zu finanzieren. „Wir erhalten jetzt 15 Prozent, wie es die Sportförderrichtlinie vorsieht“, sagt Strecker, der den Finanzplan an die Politiker geschickt hat. Er habe auf mehr Unterstützung gehofft, weil der Tennisclub eine höhere Pacht als andere Vereine zu tragen habe.

Strecker : „Wir starten künftig deutlich eher in die Saison“

Der Vereinschef treibt die Sanierung voran – auch weil sie den Mitgliedern deutliche Vorteile bietet: „Wir müssen in Zukunft nicht mehr die Plätze im Frühjahr herrichten lassen, können also deutlich eher als bislang in die Saison starten“, sagt er. Zudem reduziere der künftige Verzicht auf den Austausch des Oberflächenmaterials, der bei den jetzigen Plätzen alljährlich ansteht, die laufenden Kosten. Denn an einem Punkt lässt Strecker keine Zweifel: Der 94 Jahre alte Club setzt auch weiterhin auf eine intensive Kinder- und Jugendarbeit, um dem Nachwuchs in Burgdorf den Tennissport nahe zu bringen.

