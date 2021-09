Burgdorf

Kann eine Theateraufführung in einem Bestattungsunternehmen unterhaltsam komisch sein? Diese Frage beantwortet die Musicalkomödie „Sarg niemals nie“ vom Theater für Niedersachsen mit einem klaren Ja. Den Beweis treten am Freitag, 15. Oktober, die Schauspieler Katharina Wollmann, Raphael Dörr und Johannes Osenberg in den Hauptrollen an. Sie erzählen im Theater am Berliner Ring die Geschichte des jungen David Schneider, der das Bestattungsunternehmen seines Vaters nach dessen Tod übernimmt.

Nun sieht er sich mit einer großen Herausforderung konfrontiert. Denn das Geschäft ist nahezu bankrott. Hinzu kommt, dass er nicht genügend Selbstvertrauen hat, um seinen Schwarm, die polnische Haushaltshilfe Dakmar, zu erobern. Die Rückkehr seines großen Bruders von dessen Kamasutra-Studium in Indien krönt das Fiasko. Denn dieser will seinen Anteil des nicht vorhandenen Erbes antreten. Jedoch bringt ein glücklicher Zufall die Lösung.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die abwechslungsreiche Musik von Christoph Reuter und Cristin Claas mit Texten von Dominik Wagner und Jörn-Felix Alt begleitet die Handlung durch all seinen bizarren Wendungen hinweg, wobei sich das Publikum auf eine Liveband unter Leitung von Stefan Wurz freuen kann. Zudem gibt es viel schwarzen Humor und zweideutigen Wortwitze, die sich mit dem Tod befassen. Gerade, weil das Stück mit den Konventionen um das ernste Thema bricht, ist es eine sehenswerte Abwechslung.

Am Freitag, 15. Oktober, ab 20 Uhr läuft das Stück im Theater am Berliner Ring um 20 Uhr. Eintrittskarten gibt es beim VVV auf www.vvvburgdorf.de sowie bei Bleich Drucken und Stempeln an der Braunschweiger Straße 2. Die Zuschauer müssen sich an die 3-G-Regel halten.

Von Max Baumgart