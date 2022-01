Burgdorf

Eine rollende, rasante Freundschaftsgeschichte erzählt Martin Fuchs vom Figurentheater Fex am Sonntag, 16. Januar, im Jugendzentrum JohnnyB. an der Sorgenser Straße. Und dazu holt er Nulli und Priesemut, die Freunde aus der Sendung mit der Maus, auf die Bühne mit „Rolli Tom“.

Nulli und Priesemut leben dort, wo Hase und Frosch sich Gute Nacht sage. Als plötzlich ein Hase auf Rädern zu Besuch kommt, geht’s rund. Die beiden Freunde sind mit einer völlig neuen Situation konfrontiert, denn ihr Besucher sitzt zwar im Rollstuhl, ist aber nicht krank, er kann nur nicht laufen – kein Grund, nicht zu dritt eine Menge Spaß zu haben. Das wünschen sich viele Kinder, mit oder ohne Behinderung, die von ihrer Umwelt „normal“ behandelt werden und nicht mit überschwänglicher Fürsorge an einem selbständigen Leben gehindert werden möchten.

Geschichte über Streit und Versöhnung

Das geht manchmal nicht ohne Streit und Versöhnung – das kennen alle Jungen und Mädchen. Und genau dafür will dieses Theaterstück das Publikum sensibilisieren, wie es in der Ankündigung heißt. Der Künstler tut dies mit viel Optimismus und Fröhlichkeit. Manchmal ist es aber so, dass die Geschichte klemmt oder stecken bleibt. Dafür ist der „Herr Geschichtenanschieber“ zuständig. Das Familien-Theaterstück über Streit, Versöhnung und Anderssein richtet sich an Kinder ab vier Jahren mit den knuddeligen Freunden Nulli und Priesemut.

Die Vorführung beginnt am 16. Januar um 15.30 Uhr. Das JohnnyB. öffnet bereits um 14.30 Uhr. So können kreative Kinder vor dem Theaterstück noch ein wenig basteln, während sich ihre Eltern an Kaffee und Waffeln laben, wirbt Stadtjugendpfleger Horst Gohla. Der Eintritt kostet 6 Euro, bei einer Voranmeldung nur 5 Euro. Es gilt die 2G-Regel. Erwachsene Besucher des JohnnyB. müssen einen Impf- oder Genesenennachweis mitbringen. Anmeldungen nimmt das JohnnyB. unter Telefon (0 51 36) 87 31 39 sowie per E-Mail an johnnyb-burgdorf@web.de entgegen.

Von Antje Bismark