Burgdorf

Endlich wieder Theater: Nachdem die vergangene Spielzeit im Theater am Berliner Ring der Corona-Pandemie vollständig zum Opfer fallen ist, startet am 10. September nun die neue Saison. Acht Aufführungen sind bis Juni 2022 geplant, die Bandbreite reicht vom fröhlichen Musical bis hin zum düsteren Weltkriegsdrama.

Zum Saisonauftakt ist am 10. September die Kult-Komödie „Ein Käfig voller Narren“ von Jean Poiret als Teil eines Sondergastspiels der Komödie am Altstadtmarkt aus Braunschweig zu sehen. Im Mittelpunkt steht der aus Fernsehauftritten bekannte Travestiestar Lilo Wanders. Mit „Sarg niemals nie“ steht am 15. Oktober ein Musical auf dem Spielplan. Darin will ein findiger Bestattungsunternehmer mit ungewöhnlichen Methoden sein marodes Beerdigungsinstitut vor dem Ruin retten.

Ein antiker Mythos, der immer noch fasziniert

Pierre Corneilles Schauspiel „Medea“ folgt am 26. November. Der Medea-Mythos über eine Frau, die ihre eigenen Kinder tötet, fasziniert die Menschen bereits seit mehr als 2400 Jahren. Die in Burgdorf aufgeführte Version orientiert sich eng am antiken Stoff von Euripides und führt die Zuschauer in die Untiefen der menschlichen Seele.

Die Saison beginnt mit einem Gastspiel der Komödie am Altstadtmarkt in Braunschweig am 10. September: „Ein Käfig voller Narren“. Quelle: Theater für Niedersachsen

„The Kraut − ein Marlene-Dietrich-Abend“ ist ein Solo-Musical und am 21. Januar zu sehen. Das Publikum lernt die Schauspielerin und Sängerin abseits ihrer Fassade als schillernder Hollywood-Star und Filmdiva kennen. Die Komödie „Good bye, Lenin!“ schließt sich am 11. Februar 2022 an. Sie basiert auf dem gleichnamigen Kinoerfolg aus dem Jahr 2003. Im Mittelpunkt steht eine ehemalige staatstreue DDR-Bürgerin, die nach einem Herzinfarkt den Mauerfall und damit den Untergang der DDR verschläft. Als sie wieder aufwacht, versucht ihr Sohn, ihr auf alle erdenkliche Weise vorzugaukeln, dass ihre geliebte DDR weiterhin existiert.

Hitler als Witzfigur auf der Bühne

Einem früher meist tabuisierten Thema den Schrecken zu nehmen, ist am 25. März das Ziel der Tragikomödie „Adolf – Der Bonker“. Sie reduziert den einst allmächtigen und gefürchteten Diktator Adolf Hitler auf seine „wahre“ Größe: einer Mischung von lächerlicher Witzfigur und selbstverliebtem Egomanen. „Kinky Boots — ziemlich scharfe Stiefel“ ist dagegen ein turbulentes Musical und am 22. April zu sehen. Darin geht es um eine Schuhfabrik, die in eine finanzielle Schieflage geraten ist und mit ungewöhnlichen Ideen versucht, wieder auf die Beine zu kommen.

In „Good Bye Lenin!“ gaukelt ein Sohn seiner herzkranken Mutter nach der Wende das Weiterbestehen der DDR vor. Quelle: Theater für Niedersachsen

Mit dem auf Arno Geigers gleichnamigen Roman basierenden Schauspiel „Unter der Drachenwand“ endet die Spielzeit am 10. Juni. Das Stück spielt 1944 und schildert den Konflikt zwischen einem nazitreuen Onkel und seinem Neffen – einem kriegsüberdrüssigen Soldaten, der eine Liebesbeziehung mit einer verheirateten Soldatenfrau eingeht.

Theater bietet fünf Abo-Modelle an

Die Termine sind für die Aufführungen sind jeweils freitags um 20 Uhr. Um 19.30 Uhr gibt es eine Einführung in die Bühnenhandlung. Der Vorverkauf für die Abonnements ist bei Bleich Drucken und Stempeln, Braunschweiger Straße 2, Telefon (05136) 1862, angelaufen. Im Theater gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln je nach Inzidenz. Theaterfreunde können für die Saison auch ein Abonnement abschließen und dabei zwischen fünf Kategorien wählen, die jeweils unterschiedlich viele Vorstellungen beinhalten. Für VVV-Mitglieder und Jugendliche gibt es im Vorverkauf Ermäßigungen.

Von Elena Everding