Burgdorf

Alle zwei Jahre ruft der Stadtmarketingverein Burgdorf ( SMB) ein Themenjahr aus. 2020 steht unter dem Motto „Natürlich Burgdorf!“. In den Fokus gerückt werden soll die grüne Lunge der Kernstadt: der Stadtpark mit seinen weitläufigen Grünflächen entlang der Aue. Im Veranstaltungsreigen finden sich neben Vorträgen und Aktionen zum Thema Natur auch seit Jahren Bewährtes wie die Konzertreihe „Die vier Jahreszeiten“, der Gesundheitstag und eine Lichterschau.

Denn laut SMB-Geschäftsführer Gerhard Bleich geht es nicht zuletzt darum, den Fokus auf besondere Alleinstellungsmerkmale der Stadt zu richten, die in der öffentlichen Wahrnehmung „natürlich“ – im Sinne von selbstverständlich –mit Burgdorf verbunden werden. Im Programm, das örtliche Unternehmen, Vereine und Organisationen, die Stadt, der Verkehrs- und Verschönerungs-Verein sowie der SMB gestalten, sollen laut Bleich aber auch Naturthemen nicht zu kurz kommen.

Blumenmischung für eine blühende Stadt

So sollen bei vielen Themenjahrveranstaltungen kleine Tüten mit Samenmischungen, die speziell für den Burgdorfer Boden geeignet sind, verteilt werden. Insgesamt 5000 Tüten hat der SMB bestellt. Die ersten werden beim Neujahrskonzert am Sonnabend, 4. Januar, im StadtHaus unter die Leute gebracht. Weitere bei Aktionen mit Imkern und Landwirten ebenso wie beim Auftakt der Reihe „Natürlich Kultur!“ auf der Streuobstwiese an der Eseringer Straße. Das soll sowohl ein konkreter als auch ein symbolischer Beitrag zur Förderung der Artenvielfalt sein.

Mit im Boot ist diesmal auch der örtliche Naturschutzbund ( Nabu). Mit seinen zahlreichen Aktionen deckt er den Aspekt des Schutzes von Flora und Fauna ab. „Von der Saat bis zur Ernte“ lautet der Titel einer Führung, zu der die Otzer Ende Juli einladen. Das Burgdorfer Kino Neue Schauburg beteiligt sich mit drei Dokumentarfilmen über Umwelt, Natur und Nachhaltigkeit. Im Zentrum des Themenjahres – sozusagen als Bindeglied für alle Veranstaltungen – steht eine zweimonatige Ausstellung unter dem Jahresmotto im Stadtmuseum.

Nabu begleitet Themenjahr mit vielen Aktionen Beim Themenjahr „Natürlich Burgdorf!“ darf die größte Burgdorfer Naturschutzorganisation, der 2700 Mitglieder zählende Naturschutzbund ( Nabu) Burgdorf, Lehrte, Uetze nicht fehlen. Nach Ansicht des Vorstandsmitglieds Ernst Schmidt passen einige der alljährlichen Nabu-Veranstaltungen zu dem Jahresmotto. So finden sich im Programm des Themenjahres Führungen durch den Stadtpark, wobei Bäume und Vögel im Mittelpunkt stehen werden. Zusätzlich bietet der Nabu in diesem Jahr am 5. Juli eine Führung durch die Stadt zum Thema Natur an. „Natürlich sind wir auch bei der Ausstellung im Museum ab dem 21. März dabei. Da decken wir einen Großteil der Naturthemen ab, die Burgdorf betreffen“, sagt Schmidt. Unter seiner Anleitung hat eine Klasse der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule zehn Nistkästen gebaut, die während der Ausstellung im Museum hängen werden. „Sie werden zurzeit im Kunstunterricht unterschiedlich bemalt“, berichtet Schmidt. Am letzten Ausstellungstag, 24. Mai, sollen sie versteigert werden. Für den Auftakt der Veranstaltungsreihe „Natürlich Kultur!“stellt der Nabu seine Streuobstwiese an der Eseringer zur Verfügung. Zum dortigen Konzert der Bigband des Gymnasiums am 26. April baut der Nabu einen Stand auf, um über den Naturschutz zu informieren. „Das machen wir auch beim Lichterfest im Stadtpark“, sagt Schmidt.

Kulturangebote mitten in der Natur

Darüber hinaus wollen die Macher Burgdorfs Natur als Veranstaltungsort in den Blickpunkt rücken. Am 26. April wird beispielsweise die Bigband des Gymnasiums Burgdorf auf der Streuobstwiese an der Eseringer Straße aufspielen. Die Musikschule Ostkreis Hannover lädt den 15. Mai zu einem Konzert auf dem Magdalenenfriedhof ein. Ein Open-Air-Kino wird am 4. Juli auf dem Rodelberg im Stadtpark angeboten. Schauspieler Andreas Jäger hat sich für seine Dracula-Lesung am 11. Oktober einen sehr ungewöhnlichen Ort ausgesucht – den Fledermaustunnel an der Friederikenstraße. In ein besonderes Licht gerückt wird im wahrsten Sinne des Wortes der Schwanenteich im Stadtpark. Dort steigt am Sonnabend, 11. Juli, der Burgdorfer Lichtzauber.

Der Schwanenteich im Stadtpark soll im Juli in geheimnisvolles Licht getaucht werden. Quelle: privat

Am Donnerstag, 23. Januar, beginnt die Vortragsreihe „Natürlich gesund!“ im Stadtmuseum. Sabine Meyer erklärt ab 19 Uhr, wie jeder seine Selbstheilungskräfte aktivieren kann. Einmal im Monat werden Referenten über Gesundheitsthemen sprechen. Für den 25. Oktober wird der inzwischen siebte Gesundheitstag vorbereitet.

Für die Mehrzahl der Veranstaltungen des Themenjahres wird kein oder nur geringer Eintritt verlangt, allerdings sind oft Anmeldungen erforderlich. Eine detaillierte Programmübersicht gibt es online unter www.stadtmarketing-burgdorf.de.

Von Anette Wulf-Dettmer