Burgdorf

Das Tierheim in Burgdorf ist jetzt an das örtliche Gasnetz angeschlossen. Der Energieversorger Avacon und die Stadtwerke Burgdorf haben das Projekt unterstützt und den neuen Anschluss kurz vor Jahresende noch in Augenschein genommen, teilte die Vereinsvorsitzende des Tierheims, Gundula Brügger, mit.

Weil das Tierheim künftig nicht mehr mit Flüssiggas heizt, muss der Verein die Gasmenge nicht mehr kontrollieren, spart Kosten – und Platz: Anstelle des Flüssiggastanks sei nun Raum „für eventuell notwendige Erweiterungen des Tierheims“, stellte Brügger in Aussicht. Die Avacon unterstützt das Tierheim an der Friederikenstraße laut Brügger erstmals mit einem einjährigen Sponsoringvertrag. Die Stadtwerke setzten mit dieser Kooperation dagegen ihre langjährige Unterstützung des Heims fort.

Von Konstantin Klenke