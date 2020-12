Burgdorf

„Die Corona-Pandemie hat uns mitgenommen“, sagt Milena Steinborn, Sprecherin des Burgdorfer Tierheimes. Besonders der Lockdown im Frühjahr stellte das Team vor große Herausforderungen. Der Ausfall des Sommerfestes und des Adventsbasars bescherten dem Tierheim hohe Einbußen.

„Wir überstehen das Jahr, aber uns fehlen mindestens 90.000 Euro“, Gundula Brügger, Vorsitzende des Ortsvereins Hannover im Deutschen Tierschutzbund, der das Tierheim betreibt. Der Verein hofft auf Geldspenden und die Hilfe der Landesregierung.

Anfang Oktober hatte das Land angekündigt, in Not geratene Tierheime zu unterstützen. Danach können Tierheime bis zu 80 Prozent ihrer Einnahmen aus dem Vorjahr erstattet bekommen. „Über unseren Antrag muss noch abgestimmt werden. Wenn alles klappt, würden wir 70.000 Euro vom Land bekommen“, sagt Brügger.

Doch selbst mit dem Zuschuss des Landes sind Verein und Tierheim dringend auf weitere Zuwendungen angewiesen. „Mit der Corona-Pandemie ist es schwierig, die ehrenamtlichen Helfer einzubeziehen“, sagt Steinborn. Dabei sei das Tierheim dringend angewiesen auf die Freiwilligen und die Besucher. „Wenn die Leute hier vorbeikommen und Spenden abgeben, wollen sie natürlich auch die Tiere sehen“, sagt Steinborn.

Tierheim entwickelt kontaktloses System für Gassigeher

Immerhin: Das Gassigehen bietet das Tierheim schon wieder an. Das Team hat ein kontaktloses System entwickelt, um die Hunde durch eine Schleuse an die Gassigeher zu übergeben. „Interessenten können sich ebenfalls gern bei uns zum Gassigehen melden. Mit Abstand und Maske ist ein Kennenlernen auf jeden Fall möglich“, sagt Steinborn.

„Natürlich ist es auch weiterhin möglich, eine Tierpatenschaft zu übernehmen. Und wir freuen uns über jede Geld- und Tierbedarfspende“, sagt Steinborn. Außerdem beteiligt sich das Tierheim an einer Weihnachtsbaumaktion in sieben Tierbedarfgeschäften in Burgdorf, Sehnde und Hannover. „An den Weihnachtsbäumen in den Geschäften hängen die Wunschzettel der Tiere – von Leckerlis bis zu einem neuen Hundebett ist alles bei.“

Corona-Pandemie erschwert die Tiervermittlung

Das zurückliegende Jahr war für das Tierheim nicht nur in finanzieller Sicht turbulent. Nach der sechswöchigen Schließung im Frühjahr erlebte die Einrichtung einen regelrechten Ansturm. Unzählige Tierliebhaber boten sich als Pflegestelle an.

„Wir haben in diesem Jahr allein 109 Hunde und 144 Katzen aufgenommen“, bilanziert Steinborn. Trotz der erhöhten Nachfrage war es vor allem bei der Hundevermittlung nicht immer leicht, ein passendes Zuhause zu finden: Es gelte, die Anfragen viel stärker zu filtern und auszuloten, wie viel Zeit den Menschen nach Corona und Homeoffice noch für die Tiere bleibe. Aktuell leben 21 Katzen, 14 Hunde und 29 Kleintiere, darunter Nagetiere und eine Schlange, im Tierheim.

Vermittlungsstopp in der Weihnachtszeit Das Tierheim Burgdorf vermittelt zwischen dem Ende der Vorweihnachtszeit und Sonntag, 3. Januar, keine Tiere. „Für die Tiere ist der Stress zwischen Weihnachten und Silvester groß“, sagt Milena Steinborn, Sprecherin des Tierheims. Mit dem Vermittlungsstopp will das Tierheim verhindern, dass die Tiere unter dem Weihnachtsbaum landen. Eine neue Umgebung fordere die Tiere bereits so sehr, dass wechselnde Personen und die Silvesterfeuerwerke bei ihnen zusätzlich zu Verunsicherungen führen können. „Stattdessen kann man bei uns Vereinsmitgliedschaften und Tierpatenschaften verschenken“, sagt Steinborn. Wer sich für eine Adoption interessiere, dürfe die Tiere weiterhin anschauen und das Tierheim nach Terminvereinbarung auch besuchen. Das Tierheim ist unter Telefon (05136) 3545 erreichbar.

Von Leona Passgang