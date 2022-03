Burgdorf

Wie lässt sich am Handy und Tablet eine größere Schrift einstellen? Welche Apps sind sinnvoll? Was muss beim Registrieren des digitalen Impfpasses beachtet werden? Antworten auf diese und andere Fragen rund um die technischen Geräte gibt Axel Berndt nach der Corona-Zwangspause wieder ab Donnerstag, 3. März, im DRK Aktiv-Treff an der Wilhelmstraße. Der pensionierte Lehrer erklärt ab sofort immer donnerstags von 16 bi 18 Uhr allen Interessierten die Handhabung von Handy und Tablet.

„Wenn die älteren Menschen zwar Handys besitzen, aber sie nur mit der Hilfe von Kindern oder Enkelkindern bedienen können, dann können sie zu mir kommen, ich helfe gern“, sagt Berndt. Er sucht zudem gemeinsam mit dem Seniorenrat die Bewohner in Alten- und Pflegeheimen auf, um sie bei der digitalen Nutzung zu unterstützen.

Reinhard Bielefeld, ehrenamtlicher Leiter des Aktiv-Treffs, weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass die Einrichtung ab sofort wieder regulär öffnet – unter anderem montags, dienstags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr mit der öffentlichen Cafeteria. Weitere Informationen zum Angebot beantwortet er unter Telefon (05136) 83344 sowie per E-Mail an bielefeld.drk-burgdorf@vodafonemail.de.

Von Antje Bismark