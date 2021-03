Burgdorf

Er ist geschafft – der Onlineweltrekord im Cha-Cha-Cha-Tanzen. 1404 Paare bundesweit sind am Sonnabendnachmittag in einer Videokonferenz drei Minuten lang zusammen übers Parkett geschwoft. Organisiert haben den Spaß die Burgdorfer Tanzschulinhaber Imke und Berko Meyer vom Studio B5.

Damit es für den Weltrekordversuch reicht, müssen um 17.30 Uhr bundesweit mindestens 250 Paare Cha Cha Cha tanzen – drei Minuten lang im Livestream über Zoom. Die Vorgabe stammt vom Rekord-Institut für Deutschland (RID), dem deutschen Pendant zum Guinness Buch der Rekorde, das den Rekordversuch begleiten und im Erfolgsfall abnehmen wird.

Paare tanzen zu Klängen von „Loco in Acapulco“

Nicht nur für das Burgdorfer Tanzstudio ist der Weltrekordversuch eine Premiere. Auch einen Weltrekord im Cha-Cha-Cha-Onlinetanzen gibt es bislang noch nicht. Ihn auf die Beine zu stellen, ist technisch nicht ganz einfach. Daher herrscht große Anspannung im Tanzstudio, in dem die beiden jungen Tanzlehrer Jonas Lück und Lennart Grove für die Technik verantwortlich zeichnen.

Weil ein Konto über die Videokonferenzplattform Zoom höchstens 1000 sichtbare Teilnehmende zulässt, haben die Organisatoren Imke und Berko Meyer sich gleich zwei Konten zugelegt. Zwei Internetnetzwerke und zwei Handykameras sorgen dafür, dass die Anweisungen der Meyers und die Klänge von „Loco in Acapulco“ von den Four Tops aus dem Studio B5 zu den Tänzerinnen und Tänzern gelangen.

Imke und Berko Meyer, Inhaber der Tanzschule B5, hatten die Idee für den Weltrekordversuch. Quelle: Cristina Marina

Berko Meyer trägt ein schwarzes Jackett über dem T-Shirt mit dem Firmenlogo, seine Frau einen hellgrünen, schwingenden Rock. „Wir sind aufgeregt, aber nicht übermäßig“, gesteht Imke Meyer. Der Countdown läuft. Es sind noch zwei Stunden bis zum Rekordversuch. Die Resonanz auf die Idee der Meyers war bereits überwältigend gewesen: 34 Tanzschulen in ganz Deutschland meldeten sich in Burgdorf. Zusammen mit den Tänzern der drei Studios von Imke und Berko Meyer wollten 1502 Paare mitmachen – weit mehr als für den Rekord benötigt.

Die Idee sei aus der Not geboren gewesen, erzählt Meyer. Tanzschulen hatten in der Pandemie nicht mehr viel zu tun. Da habe er sich an einen Cha-Cha-Cha-Wettbewerb erinnert, den der Verband vor 16 Jahren veranstaltete. Meyer verlegte das Vorhaben einfach ins Netz. „Damit wollten wir den Menschen in ihrem tristen, von Corona geprägten Alltag eine Freude machen“, sagt er: „Obwohl jeder bei sich zu Hause ist, schaffen wir den Rekord nur gemeinsam.“

Zwei große Bildschirme zeigen die mittanzenden Paare in ihren Wohnstuben. Quelle: Cristina Marina

Der südamerikanische Cha Cha Cha eignet sich besonders gut für den Rekordversuch. Er hat einen einfachen Grundschritt und kann mehr oder weniger auf der Stelle getanzt werden, also auch in kleinen Räumen zu Hause. Auf zwei großen Bildschirmen verfolgen die Meyers die Bewegungen der Tänzer in ihren eigenen Wohnzimmern. Ein Paar tanzt sogar im Wohnungsflur.

Die Vorbereitung des Rekordversuchs war schiere Arbeit: Meyer investierte nach eigenem Bekunden zwei Wochen lang täglich acht bis zehn Arbeitsstunden. Der Sponsor Edeka Cramer half bei der Erstellung der Homepage und der Logos. Finanziell war die Umsetzung laut Meyer eine Kraftanstrengung.

Jury bestätigt den Erfolg des Weltrekordversuchs

Endlich geht es los: „Drei, zwei, eins, viel Spaß!“, ruft Meyer ins Mikrofon. Die Musik erklingt. Die Paare beginnen, sich zu bewegen. Sie tanzen die Cha-Cha-Cha-Schritte, zweimal zur Seite, dreimal drüber, wieder zweimal zur Seite in die andere Richtung. Einige tragen Jeans und T-Shirt, andere haben sich schick gemacht. Gerade ältere Paare tanzen auch „Figuren“, lösen sich voneinander, drehen sich und finden sich dann wieder – so selbstverständlich und geschmeidig, als wären sie einem alten Film entsprungen.

Dann ist die Zeit um. Die Rhythmen sind verstummt. Olaf Kuchenbecker, Richter des Rekord-Instituts, und weitere vier Juroren haben akribisch alle Teilnehmer durchgezählt. Wegen einiger Paare, die nicht mitgetanzt haben, gab es Abzüge. Dann verkündet Kuchenbecker das Ergebnis: 1404 Paare haben offiziell mitgemacht, sagt er und hält die Urkunde hoch: „Herzlichen Glückwunsch!“

Von Cristina Marina