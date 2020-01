Burgdorf

Der ambulante Hospizdienst des Diakonieverbandes Hannover-Land startet in diesem Monat einen neuen Gesprächskreis für Trauernde. Geplant sind acht Gruppenabende im 14-tägigen Rhythmus jeweils montagabends in Burgdorf, wobei sich das Angebot an Betroffene aus Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze richtet. Die Gruppengröße beträgt maximal zehn Teilnehmer. Anmeldungen und Vereinbarungen für einen Termin zum persönlichen Vorgespräch sind noch bis in dieser Woche beim ambulanten Hospizdienst für Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze unter Telefon (0 51 36) 89 73 11 oder per E-Mail an hospizdienst. burgdorf@evlka.­de möglich. Dabei erhalten Interessierte auch Informationen zu Zeit und Ort.

Der Tod eines nahestehenden Menschen bringt für Trauernde häufig besondere Veränderungen und Beschwernisse mit sich, angefangen vom emotionalen Schmerz bis hin zu Fragen der praktischen Alltagsbewältigung. Nach einem Todesfall zeige sich oft, dass das eigene Umfeld die Situation nicht adäquat auffangen kann, sagt Koordinatorin Manuela Fenske-Mouanga: „Es wird schwierig, nach dem Verlust wieder in den Lebensalltag zurückzufinden, während die Menschen aus der persönlichen Umgebung recht bald erwarten, dass die trauernde Person möglichst schnell wieder funktioniert.“

Der Austausch mit anderen trauernden Menschen in vertraulicher Atmosphäre ermögliche es, gegenseitiges Verständnis zu entwickeln und zu erleben, dass man nicht allein ist. Dabei geht es auch um Fragen, wie man den ersten Geburtstag des Verstorbenen begeht oder wie man Festtage, den Urlaub oder den Todestag verbringt. Die Gruppe wird von erfahrenen Fachkräften geleitet, sie ist für jeden offen, unabhängig von Konfession und Wohnort. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Spende wird jedoch erbeten.

Lesen Sie auch

Von Oliver Kühn