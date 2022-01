Burgdorf/Otze

Manch ein Paar plant die Hochzeit über Monate und Jahre, andere geben sich eher spontan das Jawort: Melanie Janßen, Standesbeamtin im Burgdorfer Rathaus, kennt beide Szenarien. So hat sie bereits im Frühsommer 2021 die erste Anfrage für einen Trautermin am Dienstag, 22.2.22, von einer jungen Burgdorferin erhalten. Im Gegenzug traute sie kurz vor dem Jahreswechsel ein Paar, das seine Unterlagen im Rathaus III abgab und sich dann kurzfristig für eine Trauung am gleichen Tag entschied.

„Die beiden fuhren noch zum Einkaufen und ich ins Trauzimmer nach Otze, um alles vorzubereiten“, sagt Janßen. Anschließend schlossen die Burgdorfer den Bund fürs Leben und kehrten nach Hause zurück. Zwischen den beiden Extremen gebe es ganz unterschiedlich lange Vorlaufzeiten, sagt die Standesbeamtin, die seit elf Jahren die Paare traut. Allein im vergangenen Jahr weist die Statistik insgesamt 107 Eheschließungen aus, 2020 waren es 125 und im Jahr davor 131. „Sicherlich hängt der Rückgang mit der Corona-Pandemie und den Auflagen zusammen“, sagt die Burgdorferin.

Standesbeamtin: „Ich bin keine Eventagentur“

Denn ihre Erfahrung zeige, dass immer mehr Brautpaare die Trauung als großes Event zelebrierten – mit dem Ziel, sich den schönsten Tag des gemeinsamen Lebens zu organisieren. Aber: „Ich bin nun einmal keine Eventagentur und nicht verantwortlich für Blumenschmuck oder Gesang, sondern ich gestalte den rechtlichen Rahmen der Eheschließung“, sagt Janßen und fügt hinzu, dass sie auch nicht die kirchliche Zeremonie ersetzen könne. Diesen Aspekt vermittele sie den Brautpaaren, von denen viele aus Hannover oder Lehrte kommen, ebenso wie die aktuell geltenden Corona-Regeln. „Am Anfang“, sagt Frank Scharnhorst, Leiter der Behörde, „haben einige noch die Trauung wegen der Pandemie verschoben. Doch nun sagen sie, dass es nicht besser wird und kommen wieder.“

Zehn Personen dürfen derzeit an einer Trauung in Otze teilnehmen – inklusive der Standesbeamtin. So manch einer überträgt deshalb die Zeremonie via Livestream zu Tanten und Onkel, Großeltern oder Freunden ins Wohnzimmer. „Ich kann gut verstehen, dass die Menschen daran teilhaben möchten, deshalb bin ich dazu auch bereit, solange ich nicht in sozialen Medien auftauche“, sagt Janßen. Das klappe bisher wirklich gut, zumal sich Brautleute nach allen Auflagen wie einer Gästeliste oder Masken für die Gäste richteten.

Brautpaare geben sich aktuell in Otze das Jawort

Seit November gibt es zudem eine Änderung für die Paare: Weil sich im Rathaus I das Impfzentrum befindet, musste das dortige Trauzimmer vorübergehend schließen. Als Alternative bietet die Stadt das Trauzimmer in dem schönen Fachwerkhaus in Otze an – ohne zusätzliche Kosten. „Vielen gefällt das wunderbare Ambiente in dem kleinen Ensemble, zumal sie dort wirklich in Ruhe und ohne Straßenverkehr heiraten können“, so Janßen.

Das gelte auch für all jene Brautpaare, die sich an den besonderen Daten 2.2.22 und 22.2.22 das Jawort geben wollen. Für den ersten Tag hat die Standesbeamtin noch keine Anfrage, für den zweiten gibt es drei Termine und eine Anfrage. „Noch könnten wir weitere Paare trauen“, sagt sie schmunzelnd. Denn die Behörde biete ausnahmsweise an einem Dienstag Trauungen an.

Sobald das Rathaus I erneut zur Verfügung stehe, nutze die Stadt es wieder für Heiratswillige, sagt Scharnhorst. Aber eben nicht unbefristet: Denn Burgdorf möchte das historische Gebäude sanieren lassen. In dieser Zeit wechselt das Trauzimmer voraussichtlich ins Stadtmuseum an der Schmiedestraße.

Von Antje Bismark