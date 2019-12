Burgdorf

2000 Euro haben zwei Trickdiebe einer Seniorin in der Südstadt abgenommen. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, klingelten die Täter am Freitag gegen 11.30 Uhr an der Wohnungstür. Weil sie sich als Schädlingsbekämpfer ausgaben, ließ die Frau sie in ihre Wohnung eintreten. Während sich einer der Männer in der Küche zu schaffen machte, ging sein Komplize unbemerkt ins Wohnzimmer. Dort stahl er aus einer Kommode 1950 Euro in Scheinen. Zudem ließ er eine Metallbox mitgehen, in der sich 50 Euro in Münzen befanden. Die Frau bemerkte den Diebstahl erst, als die beiden Männer wieder fort waren.

Von Joachim Dege