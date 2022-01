Burgdorf

Einen tiefen Einblick in die schwierigen Wohnverhältnisse in einem Mehrfamilienhaus am Rande von Burgdorfs Südstadt hat jetzt ein Strafprozess am Amtsgericht gewährt. Saufgelage, laute Streitereien, übelste Beleidigungen und handfeste Bedrohungen sorgen dafür, dass sich ältere Hausbewohner nicht mehr sicher fühlen in dem Haus.

In der Gerichtsverhandlung ging um eine Auseinandersetzung zwischen einer 57 Jahre alten Mieterin im Haus und ihrem 51-jährigen Bekannten im August vergangenen Jahres. Die beiden tranken miteinander. Und zwar viel. Dann gerieten sie in Streit. Bis die gegenseitigen Beschimpfungen schließlich eskalierten. Die Frau flüchtete sich zu den Nachbarn, bat sie um Hilfe. Die schickten einen Gast hinüber in ihre Wohnung. Der machte dem 51-Jährigen mit einem Schlagstock in der Hand die Ansage, dass er besser das Feld räumen solle.

Wüterich droht, dass er im Haus aufräumen will

Der 51-Jährige trollte sich daraufhin tatsächlich. Allerdings brachte ihn der Rausschmiss erst so richtig auf die Palme. Er terrorisierte die Frau, als diese den Nachbarn ihr Herz ausschüttete, auf ihrem Handy. Dabei überzog er sie mit schlimmsten Beleidigungen und drohte gar, er werde mit einem Freund wiederkommen und in dem Haus aufräumen. Diese Drohung bekamen Nachbarn mit und bezogen sie auch auf sich selbst. Sie bekamen es mit der Angst zu tun und riefen die Polizei zur Hilfe.

Die bedrohte Frau erstattet gegen ihren wütenden Saufkumpan Strafanzeige. Sie behauptet sogar, dass dieser sie getreten habe, und zeigte den Polizisten einen heftigen Bluterguss am Bein. So kam es zum Strafverfahren gegen den Mann, der allerdings bestritt, handgreiflich geworden zu sein. Die Frau sei am Vortag in seinem Beisein vom Fahrrad gefallen und habe sich dabei die Verletzung zugezogen, behauptete er.

Im Zeugenstand schilderten die Nachbarn, dass es sich bei dem Streit in dem Haus nicht um einen Einzelfall gehandelt habe. Die ganze Woche über sei es schon hoch hergegangen in der Nachbarwohnung und im Treppenhaus. Eine alte Frau im Haus wage schon nicht mehr, vor die Wohnungstür zu treten. Das ständige Geschrei sei eine Zumutung für alle. In der Wohnung der Frau werde reichlich Alkohol konsumiert. Die Frau sei ständig betrunken und rede wirr und widerspreche sich ständig selbst.

Angebliches Opfer: „Ich war völlig besoffen“

Wie stark betrunken sie gewesen sei an jedem Tag, wollte Strafrichterin Stephanie Rohe von dem Zeugen wissen, um die Glaubwürdigkeit des vermeintlichen Opfers abschätzen zu können? „Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen 15“, antwortete der Zeuge wie aus der Pistole geschossen. Die Frau selbst bestätigte dies dem Gericht. Allerdings hatte sie dazu von der Polizei erst vorgeführt werden müssen: „Ich war völlig besoffen.“ Auch gab sie zu, dass ihre Verletzung nicht vom Angeklagten stammte, sondern vom Fahrradsturz.

Lesen Sie auch Immer wenn er trinkt, begeht er Straftaten

Dem Gericht blieb letztlich nichts anderes übrig, als das Strafverfahren gegen den 51-Jährigen wegen Geringfügigkeit einzustellen. Dass es für den neunmalig vorbestraften Angeklagten nicht für einen sauberen Freispruch reichte, lag daran, dass er Drohungen ausgestoßen hatte. „Sie sind nicht ganz unschuldig. Aber den wesentlichen Akzent hat wohl die Frau gesetzt“, sagte Richterin Rohe zum Schluss.

Von Joachim Dege