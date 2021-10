Burgdorf

Trommeln und töpfern, klettern und musizieren, sich beim Bubblesoccer ausprobieren oder einmal Zirkusluft schnuppern: All das hat das Team vom JohnnyB. den Kindern und Jugendlichen der Stadt beim offenen Aktionstag ermöglicht. Denn die Mitarbeiter und Ehrenamtlichen hatten zum Mitmachen an der Sorgenser Straße eingeladen, um das Angebot des Jugendzentrums vorzustellen.

Bereits vor dem Eingang des JohnnyB. wartete auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine siebeneinhalb Meter hohe Kletterwand, die Erzieherin Jasmin Pszolla betreute und absicherte. Sie freute sich, dass es dem JohnnyB. möglich war, die Kletterwand zu organisieren. „Das ist was Besonderes für die Kinder“, sagte sie. Diese Aussage bestätigte die zwölfjährige Sharon, die viermal die Wand erklomm. „Am Anfang hatte ich sehr große Höhenangst, aber jetzt gar nicht mehr“, sagte sie.

Ein besonderes Highlight war für die Kids die Kletterwand. Quelle: Marie Pinkert

Lina und Lara, zehn und elf Jahre alt, gehören zu den Erfahrenen im JohnnyB., schließlich trainieren sie bereits seit zwei Jahren im Kinderzirkus ihre akrobatischen Übungen. Aber die Kletterwand wollen sie heute auch einmal ausprobieren, sagen die beiden unisono. Laura Heller, Übungsleiterin im Zirkus, hoffte, ein paar neue Mitglieder für den Zirkus gewinnen zu können. Wer den Tag verpasst habe, könne nach den Herbstferien am Montag, 1. November, zum Schnuppertraining kommen, sagte Heller.

Lina und Lara lernen seit zwei Jahren artistische Kunststücke im JohnnyB. Quelle: Marie Pinkert

Nicht hoch hinaus, sondern in den Keller musste gehen, wer bei Dustin Jürgens im Tonstudio ein Musikinstrument für sich entdecken wollte. Die zwölfjährige Cima und die 13-jährige Sara hatten den Infozettel dazu in der Schule entdeckt und sich entschieden, einmal das Schlagzeugspielen auszuprobieren. „Wir sind zum ersten Mal hier“, sagte Sara und fügte hinzu, sie und ihre Freundin wollten mal schauen, was im JohnnyB. los sei.

Eine besondere Aktion hatten sich Dennis Behmann und Patrick Schröder mit ihrem selbst entwickelten Spiel „Snap it“ überlegt. Sie hatten Stöcke mit Magneten an einem Aluminiumrohr befestigt. Über eine Steuerung per Smartphone lösten sich die Magnete willkürlich, und die Kinder mussten diese schnell fangen. „Noch ist das ein Prototyp. Aber das ein tolles Spiel, das das periphere Sehen und die Reaktionsgeschwindigkeit fördert“, sagte Behmann.

Dennis Behmann begutachtet stolz das selbst gebastelte Spiel „Snap it“. Quelle: Marie Pinkert

„Zum Trommeln braucht man kein Talent“, sagte Papy Lunguangu, der vor seinen afrikanischen Trommeln saß und die Kinder anleitete. „Bei mir ist das Wichtigste der Spaß“, sagte Papy, der aus der Demokratischen Republik Kongo stammt und seine Trommelkünste immer donnerstags an Interessierte weitergibt. Auch hier sind neue Interessierte gerne gesehen, sagte er. Los geht es für die Anfänger um 17 Uhr. „Das sind dann eher die Kleineren. Bei meinen Profis um 19 Uhr ist eine Dame dabei, die sogar schon 80 Jahre ist“, sagte Lunguangu.

Immer donnerstags bietet Lunguangu Papy seine Trommelkurse an. Quelle: Marie Pinkert

Schon jetzt bereitet das Team des JohnnyB. die nächste größere Veranstaltung für Kinder ab zehn Jahren vor: Am Sonnabend, 30. Oktober, schicken die Aktiven von 19 bis 22 Uhr eine Geisterbahn durch den Saal und den Keller. Der Eintritt kostet 50 Cent, die Besucherinnen und Besucher sollen den Eingang über den Sportplatz nutzen. „Alle können sich auf einen spannenden Abend freuen“, sagte Pszolla.

Von Marie Pinkert