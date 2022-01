Dachtmissen

Ein 21 Jahre alter Burgdorfer dürfte den zurückliegenden Jahreswechsel noch längere Zeit in unangenehmer Erinnerung behalten. Weil er nach einer Silvesterfeier in Dachtmissen mit zwei Promille Alkohol im Blut noch ins Auto stieg und prompt einen Unfall verursachte, büßte er vorläufig seinen Führerschein ein. Außerdem leitete die Polizei ein Strafverfahren gegen ihn ein wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Nach Darstellung der Polizei verließ der betrunkene junge Mann an Neujahr gegen 1.45 Uhr die Feier, setzte sich ans Lenkrad seines Autos und wollte noch nach Hause fahren. Weit kam er nicht. Schon in der nächsten Straße touchierte er mit seinem Fahrzeug ein geparktes Auto. Anstatt sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, machte er kehrt und fuhr zurück zur Party. Dort hinderten ihn Zeugen des Unfalls allerdings an der Weiterfahrt und riefen die Polizei. Der fällige Atemalkoholtest sprach eine so deutliche Sprache, dass die Polizisten den 21-Jährigen mitnahmen und einer Blutprobe unterzogen.

Von Joachim Dege