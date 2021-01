Burgdorf

Eine leicht verletzte Beifahrerin und ein nicht mehr fahrbereiter Renault Twingo sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich an der Kreuzung von Marktstraße und Schillerslager Straße unterhalb der Hochbrücke in Burgdorf am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr ereignete.

Die 43-Jahre alte Renault-Fahrerin hatte von der Hochbrücke kommend auf die Schillerslager Straße einbiegen wollen. Dabei übersah sie einen aus Richtung Lehrte fahrenden weißen Renault Megane und nahm diesem die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß erlitt die Twingo-Fahrerin einen Schock. Ihre Beifahrerin trug leichte Verletzungen davon. Der Twingo musste abgeschleppt werden, teilt die Polizei mit.

Von Joachim Dege