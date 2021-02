Ehlershausen

Das Ü-Kirchen-Team der evangelischen Martin-Luther-Gemeinde organisiert auch im Lockdown Aktionen. Am Sonnabend konnten Familien an einer Rallye durch Ehlershausen auf den Spuren der Schöpfungsgeschichte teilnehmen. Viele nutzten die Gelegenheit. Eltern machten sich mit ihren Kindern auf den Weg, um in anderthalb Stunden nach sieben Stationen und diversen Rätseln Ausschau zu halten.

„Mama, können wir jetzt losgehen?“ Die sechs Jahre alte Marlene konnte es kaum erwarten, mit ihrer Mutter Annette, Vater Thomas und der kleinen Schwester Charlotte zu starten. Seit vier Jahren besucht sie die Ü-Kirche, den etwas anderen Kindergottesdienst, der in Nicht-Corona-Zeiten mit den Eltern am Freitagnachmittag gefeiert wird und biblische Themen mit Kreativität und einem gemeinsamen Abendessen verbindet. „Marlene hat dort das Treffen mit den anderen und dass sie aktiv mitmachen kann sehr genossen“, berichtet Annette Hüls.

An der ersten Station erfahren die Rallyeteilnehmer, wie die Schöpfungsgeschichte beginnt. Quelle: Sandra Köhler

Ü-Kirchen-Rallye bietet Abwechselung im Corona-Alltag

Für Familien mit kleineren Kindern sei es nicht ganz einfach, Homeoffice und die berechtigten Ansprüche der Kleinen unter einen Hut zu bringen, weiß die Lehrerin. Auch wenn es seinen Sinn hat, um das Ansteckungsrisiko in der Corona-Pandemie zu senken. „Den Kindern wird viel genommen“, sagt sie. Schwimmbäder, Zoo und Indoor-Spielplätze sind geschlossen, die Kontakte sind beschränkt: Das bedeutet Chance und Herausforderung gleichermaßen für das Ü-Kirchenteam um Diakonin Anja Schawohl, dem auch Hüls angehört.

„Suche eine Lichtquelle und folge dem Strahl“: Marlene hatte das Auftakträtsel gelöst und an einem Baum an der Alten Heerstraße eine aufgemalte Taschenlampe ausgemacht. „Da müssen wir lang“, sagte das Mädchen und flitzte mit ihrem Roller los. Die Schöpfungsrallye verband Knobeln und Bewegung an frischer Luft, und das alles kontaktlos. Damit die Familien den Ausflug in ihren Tagesrhythmus einbauen konnten, rückte der Ü-Kirchen-Tag vom Freitag auf den Sonnabend. Von 10 bis 17 Uhr konnten die Familien starten.

Während Annette Hüls und Marlene die Aufgabe an der zweiten Station absolvieren, kümmert sich Thomas Hüls um Charlotte, die ihren Mittagsschlaf halten soll. Quelle: Sandra Köhler

Anfang März ist der nächste Ü-Kirchen-Tag geplant

Rund 40 Erwachsene mit ihren Kindern hatten sich angemeldet. Sieben Stationen mit Rätseln hatten die Organisatoren für sie vorbereitet, passend zu den sieben Tagen im biblischen Schöpfungsbericht. Auf einlaminierten DIN-A4-Zetteln stand in einfachen, kurzen und für Kinder verständlichen Texten, welcher Teil der Schöpfung sich wie ereignet hat. Für Kinder, die noch nicht lesen können, illustrierten Bilder das Geschehen.

Wie das nächste Ü-Kirchen-Angebot um den 5. März aussehen wird, ist noch unklar. „Das müssen wir spontan entscheiden“, sagte Hüls. „Die Vorschriften können sich ja bis dahin noch ändern.“ Von Ü-Kirche-Tüten to go bis zu einer Aktion im Freien sei allerlei denkbar. „Wir hoffen, dass wir im Sommer wieder Ü-Kirche in Gemeinschaft feiern können“, sagte die zweifache Mutter.

Von Sandra Köhler