Burgdorf/Uetze

Ein heute 29-Jähriger hat im vergangenen Jahr die EC-Karte seines verstorbenen Stiefvaters entwendet und damit Geld abgehoben. Nach einer Selbstanzeige stand der Burgdorfer nun vor dem Amtsgericht Burgdorf und musste sich wegen Unterschlagung und Computerbetrugs verantworten.

Der junge Mann, der weder eine Ausbildung als Estrichleger noch als Kfz-Mechatroniker abgeschlossen hatte, hielt sich am 1. Februar 2019 im Haus des Stiefvaters auf, als dieser unerwartet starb. Für die eintreffenden Rettungskräfte suchte er das Portemonnaie, um daraus den Personalausweis zu nehmen. Dabei fiel ihm die EC-Karte des Uetzers in die Hand, die er samt der PIN einsteckte. Zwei Tage später ging er mit seinem Bruder zur Bank in Burgdorf und holte 1000 Euro ab, am nächsten Tag weitere 990 Euro.

Er habe das Geld nicht für sich verwenden wollen, sondern dem jüngeren Bruder diverse Geschenke machen wollen. „Ich wollte ihn auf andere Gedanken bringen“, sagte der 29-Jährige, der sich in Privatinsolvenz befindet. Zwischen ihm und dem Jüngeren gebe es nach dem frühen Tod der Mutter ein enges Verhältnis, sodass er sich verantwortlich fühlte. Allerdings plagte ihn dann offenbar das Gewissen: Am 25. Februar ging er zur Polizei und zeigte sich selbst an. Die EC-Karte hatte er zu diesem Zeitpunkt schon zerschnitten.

Außerdem informierte er die Tochter des Verstorbenen, wie die 46-Jährige aus Uetze in der Verhandlung bestätigte. „Damals musste ich erst einmal damit klar kommen, dass mein Vater plötzlich tot war, das Geld war für mich zweitrangig“, sagte sie, deshalb habe sie den Verlust des Geldes zunächst gar nicht bemerkt. Dann hätten sich die Ereignisse überschnitten: Der 29-Jährige informierte sie über seine Tat und die Selbstanzeige, die Polizei schickte einen entsprechenden Brief. „Ich wusste gar nicht, wie ich reagieren sollte“, sagte sie mit Blick darauf, dass der Burgdorfer ihr die Rückzahlung angeboten hatte. Sie lehnte dies zunächst ab: „Ich wusste einfach nicht, ob und wie dies nach der Anzeige überhaupt möglich war.“

Richterin: „Beim nächsten Mal dürfen Sie keine Geldstrafe mehr erwarten“

Der 29-Jährige räumte auch vor Gericht die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft ein. „Es stimmt alles, sonst hätte ich ja keine Selbstanzeige erstattet“, sagte er. Dieser Schritt verleitete Staatsanwaltschaft und Amtsrichterin Stephanie Rohe zu einem „milden Urteil“, wie Rohe sagte – schließlich gilt der Burgdorfer mit drei Betrugsdelikten bereits als einschlägig vorbestraft. Sie wertete zudem positiv, dass er im April mit einer Umschulung zum Lokführer beginnt. „Offenbar möchten Sie Ihr Leben nun in den Griff bekommen“, sagte Rohe und betonte zugleich, dass der Angeklagte bei der nächsten Straftat keine Geldstrafe mehr erwarten dürfe. Nun aber erhielt er eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu je 30 Euro, außerdem muss er den Erben die 1990 Euro zurückzahlen.

Lesen Sie dazu

Von Antje Bismark