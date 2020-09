Uetze/Burgdorf

Wenn auf den Feldern rund um Uetze und Burgdorf die Zwiebeln gerodet werden, dann zieht ihr würziger Geruch bis in die Dörfer. Auf einem rund viereinhalb Hektar großen Acker zwischen Dollbergen und Schwüblingsen sammelt eine große Landmaschine Reihe um Reihe der getrockneten Bollen ein. Henning Fischer hat in diesem Jahr als einer der ersten mit der Zwiebelernte begonnen.

Auf den leichten, sandigen Böden im Nordosten der Region Hannover gedeiht die Gemüsepflanze bestens – vorausgesetzt sie bekommt genug Wasser. Doch das ist in den vergangenen Sommern knapp gewesen. Trotzdem ist Fischer, der mit seiner Familie einen landwirtschaftlichen Betrieb in Röhrse (Ortsteil von Peine) sowie mehrere Hundert Hektar Pachtland im Landkreis Peine und im Osten der Region Hannover bewirtschaftet, in diesem Jahr mit dem Ertrag einigermaßen zufrieden.

„Die vorangegangenen zwei Sommer waren schon so trocken“, sagt er. „Eine zufriedenstellende Ernte war nur durch eine ständige Beregnung möglich.“ Cord-Heinrich Schweer, Landwirt in Burgdorf-Hülptingsen, pflichtet ihm bei. „Diese lange Phase ohne Regen ist für die Zwiebelerzeuger eine Herausforderung.“ Er selbst hat auf etwa drei Hektar Zwiebeln angepflanzt, die er erst Mitte September ernten wird.

Die ersten Tonnen sind im Lager der Groka

Nachdem die ersten Tonnen Gemüsezwiebeln im Lager der Groka in Dollbergen, einem Tochterunternehmen der Raiffeisen-Warengenossenschaft (RWG) Osthannover in Uetze, liegen, wagt RWG-Geschäftsführer Wolfgang Wrede eine erste Ernteprognose. „Wir erwarten durchschnittliche Erträge.“ Das sei nur gelungen, weil jeder Zwiebelanbauer in der Lage ist, seine Felder in langen Trockenperioden zu beregnen. „Dadurch sind die Zwiebeln gut gewachsen.“ Von Nachteil und wachstumshemmend seien hingegen in diesem Sommer die sehr hohen Temperaturen gewesen. „Darunter leidet die Zwiebel und sie geht eher in die Abreife“, erklärt Wrede.

Die Zwiebeln auf Fischers Acker haben trotz Trockenheit und extremer Hitze eine gute Qualität. Quelle: Mark Bode

35 Landwirte erzeugen 20.000 Tonnen Zwiebeln

35 Erzeuger lassen ihre Zwiebeln über die Groka vermarkten. Im Durchschnitt bringen sie jedes Jahr rund 20.000 Tonnen in die Lagerhallen am Dollberger Ortsrand. Zu 90 Prozent bauen die Landwirte laut Schweer Sommerzwiebeln an. Winterzwiebeln unterscheiden sich geschmacklich nicht. Sie überwintern auf dem Feld und werden im Mai und Juni geerntet. „Diese Zwiebeln dienen dazu, den frühen Bedarf der Verbraucher decken zu können“, sagt Schweer.

Die Samen der Sommerzwiebeln werden im Frühjahr ausgesät. Die dicken Knollen, auch Bollen genannt, werden zwischen Ende August und Ende September erntereif. Zunächst werden sie gerodet und zum Trocknen auf dem Feld liegen gelassen. „Denn nur trocken kann man sie lagern“, sagt Fischer. Das Trocknen dauert bis zu zehn Tage. Sind die Zwiebeln noch feucht, sind sie nicht lange lagerfähig, weil sie zu schimmeln beginnen.

Die Preise liegen laut Geschäftsführer Wrede in diesem Jahr unter dem Vorjahresniveau. Dabei waren sie schon 2019 weitaus niedriger als 2018. Das liege mit der Erweiterung der Anbauflächen in anderen Bundesländern zusammen, erklärt er den Preisverfall. Bislang sei Niedersachsen aber noch das Zwiebelland Nummer eins. Der aktuelle Preis liegt bei 20 Euro pro 100 Kilogramm Zwiebeln. „Eine größere Erntemenge bedeutet einen geringeren Preis.“ Was sie letztendlich für ihre Zwiebeln bekommen, erfahren die Landwirte übrigens erst, wenn die gesamte Ernte vermarktet ist.

Von Mark Bode und Anette Wulf-Dettmer