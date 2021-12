Burgdorf/Uetze

Das Friedenslicht aus Bethlehem können sich Christinnen und Christen aus Burgdorf und Uetze am Sonntag, 19. Dezember, nach Hause holen: Die kleine Flamme brennt nach Aussage von Wolfgang Obst vom Pfarrgemeinderat vor den Altären der St.-Nikolaus-Pfarrkirche, Im Langen Mühlenfeld 19, in der St.-Matthias-Kirche in Uetze und der St.-Petri-Kirche in Hänigsen. Dort können Gläubige während der Öffnungszeiten der Kirchen eine eigene Kerze oder Laterne entzünden und sich so das Symbol des Friedens nach Hause holen.

Das Friedenslicht brennt ab sofort in drei Kirchen in Burgdorf und Uetze. Quelle: privat

Seit nunmehr zehn Jahren holen Angelika und Wolfgang Obst das Friedenslicht in die Gemeinde, dieses Jahr hat es Rianna Danhoin aus Bethlehem in der Geburtsgrotte entzündet. Nach dem Flug-Transport in einer Speziallampe übernahm das diesjährige „Friedenslicht-Kind“ Tobias Nußbaumer aus Österreich das Licht. Wegen der Corona-Pandemie wurde es dieses Jahr zunächst bis zur österreichisch-deutschen Grenze gebracht. Über München gelangte es dann in einer Speziallampe von zwei Pfadfindern mit dem Auto in die Region Hannover, da die Deutsche Bahn einer Verteilung mit dem Zug in diesem Jahr nicht zugestimmt hatte. Auf dem Ikea-Parkplatz in Großburgwedel trafen sich dann die Friedenslicht-Aktiven und sorgten so dafür, dass das leuchtende Symbol in die Kommunen und Kirchen verteilt wird.

„Gerade in diesem Jahr gewinnt das Licht aus einem Land, in dem die Hoffnung auf Frieden politisch vor neuen Wegen steht, an Symbolkraft“, sagt Wolfgang Obst mit Verweis auf die Diktatur in Belarus oder den Ukraine-Russland-Konflikt.

Von Antje Bismark