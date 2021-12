Burgdorf/Uetze

Das Burgdorfer Impfzentrum im historischen Rathaus an der Marktstraße ist ab sofort von 12 bis 13 Uhr geschlossen. Zudem wird dort am Mittwoch, 8. Dezember, gar nicht geimpft. Im Uetzer Ortsteil Hänigsen kommt in dieser Woche noch einmal ein mobiles Impfteam in den Dorftreff.

Mit der einstündigen Schließung der Impfstationen in allen Regionskommunen soll den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Möglichkeit gegeben werden, eine Mittagspause einzulegen. Die Hilfsorganisationen leisteten einen unschätzbaren Dienst für die Impfkampagne. Daher sei es wichtig, dass ihre Arbeit so gestaltet ist, dass sie auch leistbar sei, sagt Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau und bittet die Bürger um Verständnis.

Die neuen Öffnungszeiten des Impfzentrums im Burgdorfer Rathaus Marktstraße 5: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils von 10 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr.

Öffnungszeiten der Impfstation im Hänigser Dorftreff, Mittelstraße 2: Donnerstag und Freitag von 10 bis 12 und 13 bis 16 Uhr.

Von Anette Wulf-Dettmer