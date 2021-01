Burgdorf/Uetze

Bis zum 6. März setzt die katholische St.-Nikolaus-Gemeinde ihre Gottesdienste sowohl in Burgdorf als auch in Uetze aus. Diesen Beschluss hätten die Gremien von Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand jetzt mit Blick auf die anhaltend hohen Inzidenzwerte in beiden Kommunen gefasst, teilt der Pressesprecher der Pfarrgemeinde, Wolfgang Obst, mit. „Wir haben uns diesen Beschluss, wie schon im November letzten Jahres, nicht leicht gemacht, weil wir wissen, wie wichtig für viele der sonntägliche Gottesdienst ist“, sagt Obst. Die Gemeinde nehme aber die Verantwortung gegenüber den Gemeindemitgliedern wahr. Unabhängig davon bleibe die St.-Nikolaus-Kirche, Im Langen Mühlenfeld 19, von 9 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet.

Von Antje Bismark