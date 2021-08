Uetze/Burgdorf/Lehrte

Etliche Schleiereulen-Nistkästen in Uetze, Burgdorf und Lehrte sind in diesem Jahr verwaist. Denn denn Anfang Februar sind während der Schneetage etwa zehn erwachsene Tiere verhungert. „In Uetze habe ich fünf tote Tiere gefunden“, berichtet Erhard Zander. Der Nabu-Experte für Eulen und Störche aus Hänigsen kontrolliert seit Jahren gemeinsam mit Dieter Kleinschmidt, dem Naturschutzbeauftragten für Burgdorf, rund 120 Nistkästen in den drei Kommunen.

Schleiereulen sind laut Zander nicht nur kälteempfindlich, sie können ohne Nahrung nur wenige Tage überleben. „Sieben Tage geschlossene Schneedecke bedeutet, dass die Eulen keine Nahrung mehr finden“, erklärt Zander. Ihre Hauptnahrung sind Mäuse, die jedoch unter dem Schnee sicher vor den scharfen Krallen der Raubvögel sind. Weil Zander die Gefahr sah, hatte er weiße Mäuse bestellt, um sie an die Schleiereulen zu verfüttern. „Doch der Lieferant hatte Transportprobleme, sodass die Mäuse zehn Tage zu spät kamen und nicht alle Schleiereulen gerettet werden konnten“, berichtet der Hänigser, der sich seit mehr als 40 Jahren für den Schutz der Schleiereulen einsetzt.

Schleiereulen fühlen sich in Scheunen wohl. Früher fanden sie dort, als die Bauern noch Korn auf den Böden lagerten, reichlich Mäuse, ihre Lieblingsspeise. Quelle: Bernhard Volmer

Früher sei eine über Tage schneebedeckte Landschaft nicht so bedrohlich für Schleiereulen gewesen. Denn als die Landwirte noch Korn auf ihren Höfen gelagert haben, habe es für die Vögel auch im Winter genug Nahrung geben, erinnert sich Zander: „Wo Korn ist, sind auch Mäuse.“ Doch heutzutage dürften die Landwirte aus hygienischen Gründen ihr Getreide nicht mehr auf den Scheunenböden lagern.

Zweitbrut beginnt in diesen Tagen

In nur neun Nistkästen haben Zander und Kleinschmidt in diesem Sommer Nachwuchs gesehen. In Hänigsen ist das Elternpaar besonders fleißig gewesen. „Sie haben sieben Junge großgezogen, 2020 waren es sogar neun gewesen“, berichtet Zander. In den anderen Kästen hätten sie vier bis fünf Jungvögel gezählt.

Schleiereulen brüten jedoch in der Regel nicht nur einmal im Jahr. Mit ihrer Zweitbrut fingen die Eulen jetzt gerade an, das gehe ab September bis in den Oktober hinein. Allerdings zeige die Erfahrung, dass es noch Schneewintern sehr wenige Zweitbruten gibt, sagt Zander.

Von Anette Wulf-Dettmer