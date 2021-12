An der Straße, die das Uetzer Dorf Hänigsen mit Burgdorfs Ortsteilen Weferlingsen und Otze verbindet, haben seit Montag mehrmals Leitpfosten am Streckenrand gefehlt. Der Otzer Friedhelm Döbel fand sie teils meterweit entfernt – und konnte manche wieder in die Erde bringen.