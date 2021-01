Burgdorf/Uetze

Christiane Berger öffnet die Tür zum Burgdorfer Pfarrbüro, Im Langen Mühlenfeld, ganz weit. Die Pfarrsekretärin der St.-Nikolaus-Kirchengemeinde heißt ihren Besuch herzlich willkommen. „Ich halte hier die Stellung und tue etwas für die Menschen, darum habe ich das Gefühl, hier richtig zu sein. Ich habe ein Kümmergen“, sagt sie und fügt selbstbewusst hinzu: „Die Gemeinde scheint mich heiß und innig zu lieben.“ Schnell checkt sie noch einmal die Mails. Dann nimmt sie sich Zeit für das Gespräch. Es bleibt ruhig während der einen Stunde. Einmal läuten die Glocken im Turm der Kirche gegenüber.

Das Büro ist geöffnet

Das Büro ist – anders als im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 – für den Publikumsverkehr geöffnet. Berger kümmert sich um Anmeldungen für Taufen, Hochzeiten und Erstkommunionen. Sie stellt Patenscheine aus und nimmt Spenden entgegen. Eine Plexiglasscheibe schirmt ihren Schreibtisch ab.

Die 51-Jährige ist seit dreieinhalb Jahren Pfarrsekretärin in St. Nikolaus und wohnt in Kirchhorst. Sie hat eine Ganztagsstelle und ist täglich an ihrem Arbeitsplatz. Homeoffice sei nie ein Thema gewesen, sagt sie. Berger stammt aus dem thüringischen Eichsfeld und ist in der ehemaligen DDR groß geworden, und zwar in Heiligenstadt, im Paradiesweg – vielleicht ein Fingerzeig.

Sie hat Betriebswirtschaft in Berlin und Göttingen studiert. Die Mutter von drei erwachsenen Kindern entschied sich bewusst gegen eine Karriere als Diplomkauffrau. Sie unterstützte ihren Mann in seinem Betrieb, führte vier Jahre lang die Kirchhorster Kaffeestuben und war anschließend im St.-Clemens-Tagungshaus des Gesamtverbandes der katholischen Kirchengemeinden in der Region Hannover im Bereich Hauswirtschaft tätig, bis sie nach Burgdorf wechselte.

Corona bremst Gemeindeleben aus

Corona habe ihre Arbeit sehr verändert, sagt Berger. Das Gemeindeleben sei ausgebremst. „Es gibt zurzeit wenig Besucherverkehr. Niemand braucht Schlüssel oder Material für Veranstaltungen, weil alles ausfällt“, sagt sie. Neue Aufgaben seien aber hinzugekommen. Sie sorge dafür, dass die Kirche von 9 bis 17 Uhr zugänglich ist. „Ich mache das Licht an. Schaue, ob genug Opferkerzen da sind. Desinfiziere die Türklinken und starte die Hintergrundmusik.“ Momentan sei gregorianische Musik zu hören. „Die Menschen, die Ruhe finden wollen, sollen sich wohlfühlen.“

Anmeldung für Sonntagsmessen ist aufwendig

Neu seien auch die Anmeldungen zu den Sonntagsmessen – und mit viel Aufwand verbunden. Vor Weihnachten habe sie mit 15 Listen dagesessen, um die Plätze ordnungsgemäß zu verteilen. Es sei auch nicht immer leicht gewesen, die Menschen zu vertrösten, die nicht mehr berücksichtigt werden konnten.

Berger findet es gut, dass die Kirchen geöffnet sind. Sie sieht den Sonderstatus der Kirchengemeinden jedoch auch kritisch. „Alles ist geschlossen, aber Gottesdienste werden gefeiert. Das ist ungerecht. Das Bistum duckt sich weg. Es sollte Verantwortung übernehmen und Gottesdienste einheitlich aussetzen“, sagt Berger, die sich auch ehrenamtlich im Pfarrgemeinderat der katholischen Pfarrgemeinde St. Paulus Großburgwedel engagiert. Schon in ihrer Jugend als katholisch getaufte Schülerin in der religionsfernen DDR habe sie offen ihre Meinung gesagt, erzählt sie.

Die lebhafte Schnellsprecherin muss noch mit weiteren Veränderungen in ihrem beruflichen Umfeld zurechtkommen. Im vergangenen Jahr hat sich die St.-Nikolaus-Pfarrgemeinde, zuständig für Burgdorf, Uetze und Hänigsen, mit St. Bernward Lehrte und St. Martin Hannover-Roderbruch zum Pastoralbereich Hannover-Ost zusammengeschlossen.

Der neue Pfarrer wohnt in Hannover

Die priesterlichen Aufgaben in den drei Gemeinden übernahm Franz Kurth als leitender Pfarrer gemeinsam mit Pater Cherian Marottickathadathil und Kaplan David Bleckmann. Pfarrer Kurth wohnt in Hannover. Das Burgdorfer Pfarrhaus ist seitdem verwaist. Viel Organisatorisches läuft daher telefonisch.

Berger ist für die 5000 Mitglieder der St.-Nikolaus-Gemeinde zuständig. In Uetze und Hänigsen gibt es keine eigenen Büros. Das werde sehr vermisst, weiß die Pfarrsekretärin aus Gesprächen. Sie wiederum trauere dem direkten Kontakt zum Pfarrer, ihrem Chef, nach. Die Zusammenarbeit mit dem Gemeindereferenten Stefan Horn, dem Kirchenvorstand und dem Pfarrgemeinderat sei immerhin sehr gut, betont Berger.

Eine weitere Veränderung kommt im Herbst auf sie zu. Dann sollen Pfarrhaus und Bürogebäude abgerissen werden, um einem Kindergartenneubau Platz zu machen. „Ich weiß noch nicht, wo ich dann arbeiten werde. Vielleicht wird ein Container aufgestellt“, sagt sie. Eins ist aber jetzt schon klar: Auch die Tür des neuen Büros wird Berger für jeden Besucher weit öffnen.

Von Sybille Heine