Wer als Radfahrer auf der Bundesstraße 188 zwischen Uetze-Altmerdingsen und Burgdorf-Hülptingsen fährt, lebt gefährlich. Damit könnte bald Schluss sein. Die Region Hannover hat angekündigt, dass sie dort zeitnah einen Radweg bauen will.

Region will Radweg von Burgdorf nach Altermerdingsen bauen

