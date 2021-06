Burgdorf/Uetze

Die Bundesstraße 188 ist seit genau einer Woche zwischen Burgdorf-Hülptingsen und dem Schwüblingser Kreisel wegen Bauarbeiten gesperrt und soll es bis zum 23. Juli bleiben. Dienstagmittag habe er allerdings weder Bauarbeiter noch Maschinen auf der gesperrten Straße gesehen, berichtet ein Landwirt aus Uetze-Hänigsen. „Ich frage mich, warum dafür die wichtige Verkehrsverbindung sechs Wochen lang gesperrt wird. Könnten die Arbeiten nicht in einem kürzeren Zeitraum erledigt werden?“

Der Hänigser Bauer war am Mittwoch auf der Suche nach einer Möglichkeit, seinen Acker in Hülptingsen über Feldwege zu erreichen, um die Beregnungskanone aufzustellen. Dabei fiel ihm die auto- und menschenleere B 188 auf.

Bauarbeiter reparieren alle Ränder des Kreisels

Es werde auf der Baustelle gearbeitet, widerspricht Projektleiter Oliver Dierschke vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Zurzeit sei die Firma am Schwüblingser Kreisel damit beschäftigt, die Erneuerung der gesamten Randbereiche vorzubereiten. Diese werden bis zu einer Tiefe von circa 30 Zentimetern betoniert. Ausgeschachtet sind die Randstreifen, die bislang gepflastert waren, am Mittwochmorgen bereits. Zwei Arbeiter sind dabei, sie zu nivellieren. „Donnerstag und Freitag sollen sie verschalt werden, Anfang nächster Woche kommt der Beton“, erklärt vor Ort ein Mitarbeiter des Landesamts.

Die abgefahrenen Bordsteine (grün gekennzeichnet) im Inneren des Kreisels sollen durch neue ersetzt werden. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Fahrbahn wird ab 24. Juni abgefräst

Ab 24. Juni soll dann laut Dierschke die alte Fahrbahndecke der B 188 von der Ampelkreuzung in Hülptingsen bis circa 100 Meter östlich des Schwüblingser Kreisels – eine Strecke von rund 4,5 Kilometern – abgefräst werden. Das könne nicht parallel zu den Arbeiten am Kreisel passieren, erläutert Dierschke. „Weil am Ende eine Großfräse eingesetzt wird, und die lässt die Baufirma nicht zweimal kommen.“

Zudem haben die Landesforsten die momentane Sperrung der B 188 laut Dierschke genutzt, um die Bäume entlang der Straße von abgestorbenen Ästen zu befreien. Das sei während des laufenden Verkehrs nicht möglich.

Der Projektleiter versichert, dass auch während des Abfräsens das Hülptingser Gewerbegebiet an der Wollenweberstraße erreichbar sein wird. Die Fahrer müssten nur der U 6 folgen. Diese führt von der Abfahrt der B 188 Burgdorf-Mitte auf den Ostlandring, weiter durch Hülptingsen und über die Kreuzung B 188/Färberstraße/Wollenweberstraße. „Die B 188 bleibt an dieser Stelle passierbar, wenn auch nur halbseitig“, sagt Dierschke.

Verbarrikadiert: Eine doppelte Reihe Sperrgitter soll verhindern, dass Autofahrer in den Baustellenbereich fahren. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Die Umleitungsstrecke für die gesperrte Bundesstraße führt durch Sorgensen, Dachtmissen, Hänigsen und Altmerdingsen. Fast den ganzen Tag über wälzt sich eine Blechlawine durch diese Orte und erschwert den Anliegern das Leben. Selbst der Zebrastreifen am Sorgenser Ortseingang aus Richtung Dachtmissen ist morgens und abends kaum noch zu passieren. Denn viele Autofahrer fahren einfach weiter, selbst wenn dort Kinder am Straßenrand stehen und die Straße überqueren wollen.

Von Anette Wulf-Dettmer