Hänigsen/Burgdorf

Die Halloween-Nacht vom 31. Oktober 2019 holt jetzt einen 28-Jährigen ein, der bei einer Party in Hänigsen einen anderen Gast mit einem Griff im Schwitzkasten verletzt hatte. Dafür musste er sich nun vor dem Amtsgericht Burgdorf verantworten – wo er zwar die Tat einräumte, zugleich mit Mimik und Gestik aber signalisierte, dass ihn das Geschehen und die Folgen nur bedingt beeindruckt hatten.

Vor allem die Aussagen der Zeugen verdeutlichten, dass die Partygäste an jenem Abend reichlich Alkohol getrunken hatten. Der 28-Jährige, der eine Ausbildung zum Koch absolviert und anschließend als Teamleiter bei einem Logistiker gearbeitet hatte, sagte aus, dass er mit Bekannten losgezogen war. „Sie wollten mich auf andere Gedanken bringen, weil kurz vorher mein Großvater gestorben war“, erklärte der 28-Jährige. Wie viel Bier er getrunken hatte, vermochte er nicht mehr zu sagen. Dass es letztlich nur sechs waren, wie er zwischenzeitlich sagte, deckte sich nicht mit seinem Verhalten und den Beobachtungen der Zeugen.

Anzeige

Security-Mitarbeiter müssen 28-Jährigen fesseln

Denn gegen 2 Uhr stürzte der zu dem Zeitpunkt wohl schon stark betrunkene Mann, ein weiterer Gast wollte ihm aufhelfen – und fand sich unvermittelt im Schwitzkasten wieder. Von dem Angriff zeugten Verletzungen am Hals, die Polizisten noch in der Nacht fotografiert hatten. Offenbar, so gab der Attackierte bei der Polizei zu Protokoll, vermisste der Angeklagte 100 Euro, die er allerdings in die Hülle seines Handys gesteckt hatte. Er vermutete hingegen, dass der Helfer das Geld eingesteckt hatte und rastete so aus, dass auch ein Mitarbeiter der Security die beiden nur schwer trennen konnte.

Weitere HAZ+ Artikel

Ihm schlug der Angeklagte ins Gesicht, so dass dessen Brille zu Bruch ging. „Er griff auch mich an, so dass ich ihn zu Boden werfen und Handfesseln anlegen musste“, sagte der 43-Jährige, der Kampfsport trainiert. Allerdings habe er diese wieder lösen müssen: Der Angeklagte sei ohnmächtig geworden, habe erbrochen – dann aber die nächste Schlägerei beginnen wollen. Auch die Besatzung eines zwischenzeitlich alarmierten Rettungswagens wollte der 28-Jährige attackieren, sodass die ebenfalls eingetroffenen Polizisten den Mann wieder fesseln mussten. Der Zeuge hielt dem Angeklagten zugute, dass er inzwischen die Brille bezahlt.

Richterin verurteilt Angeklagten zu Geldstrafe

Auch ein 47 Jahre alter Polizist, der mit seinen Kollegen nach Hänigsen geeilt war, sprach im Gerichtssaal von einer starken Alkoholisierung und noch größerer Aggression. „Wir konnten ihn nicht befragen, kein Blut abnehmen lassen“, sagte er. Wegen der Ausfälle habe der Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus zweimal stoppen müssen – der Angeklagte gab an, dass er sich an diese Fahrt nicht mehr erinnern könne. Den Beamten fiel unterdessen das Opfer auf, sie leiteten nach dessen Aussage das Strafverfahren ein. Die vermissten 100 Euro, an denen sich die Auseinandersetzung entzündet hatten, steckten nach Aussage des 28-Jährigen in der Handyhülle.

Für Polizei und Justiz ist der gebürtige Pole kein Unbekannter: Seit 2013 kassierte er fünf Verurteilungen, darunter drei für eine Körperverletzung. „Ich werde nicht schnell aggressiv“, sagte er auf eine Nachfrage der Staatsanwältin. Das habe auch ein Antiaggressionstraining gezeigt. Dieser Argumentation wollte weder die Anklägerin noch Amtsrichterin Stephanie Rohe folgen. Sie verurteilte den Mann wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 2100 Euro. Angesichts einer im vergangenen Jahr verhängten Geldstrafe vom Amtsgericht Lehrte sagte sie: „Wenn sie noch einmal eine Körperverletzung begehen, dann droht die Freiheitsstrafe, die es auch jetzt schon hätte geben können.“

Lesen Sie dazu

Von Antje Bismark