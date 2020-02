Hülptingsen

Auf der Bundesstraße 188 in Höhe Hülptingsen hat sich am Montag gegen 21 Uhr ein Beinahezusammestoß ereignet. Zu der Zeit befuhr ein Burgdorfer mit seinem schwarzen Skoda die B 188 in Richtung Uetze. Kurz nach dem Passieren der Auebrücke kam ihm nach eigenen Angaben ein Personenwagen entgegen, der so weit links fuhr, dass beide Fahrzeuge sich berührten und der Außenspiegel seines Skoda abgerissen wurde.

Unfallverursacher ergreift die Flucht

Wie der Skoda-Fahrer gegenüber der Polizei weiter ausführte, habe es seinen Wagen gewendet und sei umgehend zur Stelle, wo die Autos sich berührt hatten, zurückgekehrt. Hier habe er die Teile seines völlig zerstörten Außenspiegels aufgesammelt und auf den Unfallverursacher gewartet, berichtete er den Beamten, bei denen er den Unfall angezeigt hat. Doch der Unfallverursacher ließ sich nicht blicken.

Deshalb geht die Polizei von einer Unfallflucht aus. Informationen über das zweite Fahrzeug liegen bislang nicht vor. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon (05136) 8861-4115 mit der Polizei Burgdorf in Verbindung zu setzen.

Aktuelle Berichte von Polizei und Feuerwehr in Burgdorf lesen Sie hier im Ticker.

Von Anette Wulf-Dettmer