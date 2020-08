Burgdorf

Aus der Not eine Tugend machen – so lautet das Fazit, wenn Elke Vaihinger, Geschäftsführerin der Volkshochschule ( VHS) Ostkreis Hannover, auf das zurückliegende Corona-Semester schaut. Und weil sich einige der Neuerungen als durchaus geeignet für die Zukunft erwiesen haben, setzt die VHS auch im neuen Semester auf diese. Onlineangebote ergänzen nun den Präsenzunterricht.

Gleichwohl, sagt Vaihinger, gebe es noch immer drei unbekannte Faktoren für das Wintersemester. Dazu zählt die VHS-Chefin zum einen die Teilnehmer, von denen sie hoffe, dass sie die Angebote wie gewohnt gut annehmen. Zum anderen blickt sie auf das Infektionsgeschehen in Deutschland und in der Region, dessen Entwicklung sie nicht abzuschätzen vermag. Auch davon hänge ab, ob und welche Kurse wie geplant stattfinden könnten. „Wir haben für Burgdorf und Uetze die Seminare so gestaltet wie in den anderen Semestern auch“, sagt Vaihinger.

Noch fehlen Räume in Burgdorf und Uetze

Die dritte Unbekannte bedeutet für sie die Suche nach geeigneten Räumen: Wegen der Abstandsregeln musste die VHS die Räume neu herrichten, sodass einige Gymnastikräume nun für den Unterricht beispielsweise im Sprachenbereich genutzt werden. Damit wiederum musste Fachbereichsleiterin Bettina Laes auf die Suche nach Räumen für das Gymnastik-, Yoga- oder Entspannungstraining gehen. Noch fehle in Uetze eine Lösung für ein Seminarangebot, sagt Vaihinger.

Auch in Burgdorf sei die Suche nicht immer einfach gewesen. Inzwischen gebe es aber eine Lösung. Vor allem das Gasthaus Haase habe ihr viel Last abgenommen, sagt Laes. Ein großer Teil der Kurse findet ab September im dortigen Veranstaltungssaal statt. Alle sind jedoch noch nicht untergebracht. Für ein Drittel der Gesundheitskurse sucht die VHS weiterhin Räumlichkeiten. Einige Schulen hätten noch nicht zu- oder abgesagt. „Während der Ferien war es wirklich schwer, jemanden zu erreichen“, sagt Laes. Teilnehmer sollten deshalb im Semesterprogramm genau auf den Ort schauen.

Kochkurse laufen als Onlineangebot

Bei Sprachkursen und Vorträgen weicht die VHS in diesem Halbjahr teilweise auf Onlineangebote auch. Sogar Kochkurse sind dabei. „Im Prinzip funktioniert das wie auf Youtube, nur über eine Videokonferenz“, sagt die Geschäftsführerin. Die Teilnehmer bekommen vorher eine Liste mit den benötigten Zutaten für den Kurs zugeschickt. Im Bereich Gesundheit startet neben den klassischen Gymnastikkursen auch eine Onlinevortragsreihe zum Thema Heilpflanzen und Hausapotheke, sagt Laes.

Um die Corona-Regeln einzuhalten, musste die VHS nicht nur ihre Räumlichkeiten neu strukturieren. In den vergangenen Monaten habe es immer wieder Überschneidungen und Erneuerungen der Regeln gegeben. „Wir haben einen erhöhten Einsatz von Reinigungskräften und ausreichend Desinfektionsmittelspender“, sagt Vaihinger. Trotz der Schwierigkeiten seien jetzt alle in abwartender Stimmung. Die Maskenpflicht gelte bis zum Platz, dann dürften die Teilnehmer ihre Masken absetzen. Informationen zu den Veranstaltungsorten gibt es auf www.vhs-ostkreis-hannover.de. Kursanmeldungen sind über die Internetseite, per E-Mail an info@vhs-ostkreis-hannover.de oder unter Telefon (05136) 7075 möglich.

Von Leona Passgang